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海防道口罩店擬撤 叫租45萬招長客 貴短約兩倍 比高峰期仍差逾六成

【明報專訊】過去3年本港受疫情洗禮，經濟遭重創，同時令不少零售核心區商舖變成口罩店。市場估計目前口罩店總數逾300間，惟隨着本月解除口罩令，業界預計口罩店將陸續退場。事實上，部分業主已重新部署，調整商舖月租叫價以圖吸納長租客；其中大鴻輝持有的尖沙嘴海防道地舖，最新月租叫租45萬元，較短租予口罩店月租15萬元高兩倍，惟仍較疫情和反修例風波前、零售市道高峰期月租125萬元低逾六成。

新冠疫情下，多間口罩或防疫店先後進駐尖沙嘴海防道，以現時該街道兩間口罩店而言，就包括海防道53至55號地下7A及7B號、以及由大鴻輝集團持有的海防道46號。

上述海防道46號商舖，面積約1000方呎，去年第五波疫情爆發後，以短租每月15萬元租予口罩店OxyAIR，業主現時有意物色長租客，月租叫價45萬元，即意向呎租450元。

零售高峰期 月租曾達125萬

翻查資料，商舖位置鄰近港鐵尖沙嘴站，若市民或遊客乘搭公共交通工具，往廣東道一帶購物屬必經之路。正因如此，該舖曾有多個知名品牌租用；如2007年至2010年由米蘭站（1150）以36萬元租用，租用3年後，由鞋店le saunda以月租53萬元搶租，該商舖於2013年零售市道高峰時，月租曾高見125萬元。

不過，le saunda於2016年轉租漢口道商舖，而上述海防道商舖由運動鞋店SKECHERS以約74.2萬元承租、呎租742元，較舊租每月回落約41%；SKECHERS其後於2019年以75萬元續租，惟遇上反修例風波和疫情，於去年6月離場。而口罩店OxyAIR則以短租形式15萬元承租，今年5月到期。

大鴻輝：口罩令完結 籌備舖位招租部署

雖然業主大鴻輝集團現以月租45萬元放租，較以月租15萬元租予口罩店高約兩倍，但月租叫價仍較疫情前的75萬元低40%。若與約10年前高峰期相比，更低約80萬元或64%。

大鴻輝集團執行董事曹展康回應，集團旗下現有兩個商舖租予口罩店，包括尖沙嘴海防道、及上水尚宜地舖，兩舖位皆短租予口罩店，租期將在5月屆滿，至今尚未收到租戶退租通知。而集團已預期口罩令終會完結，亦作出部署，將對租戶採取開放態度。

曹續稱，兩個現時租予口罩店的商舖，位於零售旺區，如海防道舖以遊客佔多，上水舖則以過境客為主。自本港和內地全面開關後，已接獲有關商舖的查詢，預計口罩店完約後，將有新租戶進駐。

以上水尚宜地舖為例（約2296方呎），或會將商舖「一開二」，一個商舖租予找換店，另一個商舖則租予零食或零售商戶。

同區另一短租口罩舖 業主叫租升七成

至於海防道53至55號地下7A及7B號，面積約800方呎，現由威信口罩短租，月租15萬元，租期至本月底，業主早前以月租30萬元放租，因應解除口罩令及全面通關等因素，剛調高月租叫價67%至50萬元，呎租約625元。

中原（工商舖）商舖部高級資深分區營業董事鍾浩文表示，爆疫後，不少商舖業主不願將商舖丟空，以短租形式出租商舖，租戶以口罩店或防疫用品商戶為主，隨着全面通關，加上解除口罩令，商舖業主已開始物色長租客，租金叫價料較短租一般高20%至25%。

業界預計，口罩店等將在未來一年相繼結業，料將有逾百個商舖租盤在市場放租；鍾浩文表示，視乎不同地段，如尖沙嘴海防道一帶商舖屬遊客區，料未來會有珠寶店有機會開店，而加拿芬道一帶較細面積的商舖，料可獲服飾零售商租用。

明報記者

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