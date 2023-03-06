上月商用物業登記273宗 創半年高位

中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，據中原（工商舖）資料，上月錄約273宗工商舖買賣成交，比1月錄約215宗，按月升58宗或約27%，創以半年來單月新高；惟與第五波疫情爆發前、去年2月錄約381宗，按年仍減少約108宗或28%。

總成交金額方面，2月共錄約72.55億元，較1月升逾31億元或約78%，但比去年2月錄約80.6億元，按年仍跌10%；當中以商舖類別表現最突出，月內錄得9宗逾億元工商物業成交，商舖類別佔逾六成。

商舖成交額近38億 按月升近八成

上月商舖買賣登記錄約86宗、涉成交額約37.98億元，分別按月升約51%及77%，反映投資者看好通關後，商舖反彈力強且回報穩健。

寫字樓市場亦呈價量齊升；2月商廈成交登記約42宗、按月微升2宗或5%、同期成交額錄約23.74億元，按月升逾14億元或1.6倍；當中觀塘鴻圖道73至75號KOHO全幢物業，總面積約20.38萬方呎，作價約17億元易手、呎價約8340元。

工廈表現亦不俗，2月錄約145宗買賣登記，較1月錄118宗，按月升27宗或23%；2月成交金額約10.83億元，則與1月錄10.42億元相若。

業界：復常效應 商業物業成交勢增

另外，鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，本港和內地已全面通關，加上口罩令已撤銷，香港全面復常，本地市民消費信心可望恢復，加上內地來港旅客回升，料將帶動本港經濟今年步入復蘇，料工商舖成交會在未來繼續增加。

[香港地產]