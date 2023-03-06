moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

新盤搶客 美孚3房688萬沽低市價5%

【明報專訊】屯門焦點新盤於剛過去周末開展銷售，搶奪不少二手購買力。據中原統計，過去兩天（3月4日至5日），十大屋苑錄約17宗成交，按周跌近三成，惟當中只有鰂魚涌太古城零成交。不過，周末二手交投量雖然回落，但樓市氣氛好轉下，十大屋苑之一的荔枝角美孚新邨，3月至今累錄約5宗成交，交投暢旺。

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨新錄二期吉利徑2號高層B室成交，實用面積626方呎，原則2房，現改為3房1套間隔、望內園景；原業主去年8月叫價850萬元放盤，累減162萬元或19%後，新近以688萬元易手、實呎10,990元，低市價約5%，惟原業主早於2008年2月以342.8萬元購入，持貨15年，帳面仍獲利345.2萬元或約1倍。

第一城3房18年升值近兩倍

新界東指標上車屋苑沙田第一城，近日接連錄得做價逾千萬元成交。世紀21奇豐物業區域經理吳元利表示，沙田第一城第5座中層A室，實用面積819方呎、3房1套連工人房間隔，望園景，原業主叫價1230萬元放盤約7個月，期間累減192萬元或約16%，新近以1038萬元易手、實呎12,674元。

上述單位原業主2005年3月以363萬元購入，持貨18年，帳面獲利675萬元，單位期內升值1.85倍。

屏欣苑未補價2房呎售1.06萬

新界未補價居屋做價，亦隨大市市況而見升。中原分行經理曾慧敬表示，天水圍屏欣苑新錄A座高層18室成交，屬實用面積376方呎2房間隔，新近以400萬元未補價易手、實呎10,638元，新買家為上車客。原業主2018年11月以184.5萬元向房委會一手購入，持貨逾4年，現帳面獲利215.5萬元，單位期內升值近1.2倍。

另外，半新盤蝕讓潮亦見終止。美聯高級分區營業經理何振榮表示，荃灣半新盤海之戀，新錄第8座中層A室易手，實用面積777方呎3房1套間隔、望荃灣海景，上述單位原業主開價1500萬元，雙方議價後減34萬元或2.3%，終以1466萬元成交、實呎18,867元；原業主2017年以約1224.5萬元一手購入，持貨逾5年，現帳面獲利241.5萬元或約兩成。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款