新盤搶客 美孚3房688萬沽低市價5%

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨新錄二期吉利徑2號高層B室成交，實用面積626方呎，原則2房，現改為3房1套間隔、望內園景；原業主去年8月叫價850萬元放盤，累減162萬元或19%後，新近以688萬元易手、實呎10,990元，低市價約5%，惟原業主早於2008年2月以342.8萬元購入，持貨15年，帳面仍獲利345.2萬元或約1倍。

第一城3房18年升值近兩倍

新界東指標上車屋苑沙田第一城，近日接連錄得做價逾千萬元成交。世紀21奇豐物業區域經理吳元利表示，沙田第一城第5座中層A室，實用面積819方呎、3房1套連工人房間隔，望園景，原業主叫價1230萬元放盤約7個月，期間累減192萬元或約16%，新近以1038萬元易手、實呎12,674元。

上述單位原業主2005年3月以363萬元購入，持貨18年，帳面獲利675萬元，單位期內升值1.85倍。

屏欣苑未補價2房呎售1.06萬

新界未補價居屋做價，亦隨大市市況而見升。中原分行經理曾慧敬表示，天水圍屏欣苑新錄A座高層18室成交，屬實用面積376方呎2房間隔，新近以400萬元未補價易手、實呎10,638元，新買家為上車客。原業主2018年11月以184.5萬元向房委會一手購入，持貨逾4年，現帳面獲利215.5萬元，單位期內升值近1.2倍。

另外，半新盤蝕讓潮亦見終止。美聯高級分區營業經理何振榮表示，荃灣半新盤海之戀，新錄第8座中層A室易手，實用面積777方呎3房1套間隔、望荃灣海景，上述單位原業主開價1500萬元，雙方議價後減34萬元或2.3%，終以1466萬元成交、實呎18,867元；原業主2017年以約1224.5萬元一手購入，持貨逾5年，現帳面獲利241.5萬元或約兩成。

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