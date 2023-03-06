東環上月成交倍增 均呎重越1.4萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯高級區域經理方吉和表示，東環第5B座低層8室，屬實用面積378方呎1房戶型，新近以560萬元易手，實呎14815元；原業主2018年560萬元購入單位，現時帳面平手，但估計需要蝕約28萬元使費離場。

1房560萬易手 呎價1.48萬

由於整體樓市氣氛反彈，東涌區2月成交宗數高見約80宗，按月增加逾三成，料短期內東環單位成交價，將隨大市回升。

此外，多個大型屋苑亦錄成交價回升個案。中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳天晉第2座中層C室，實用面積706方呎3房1套間隔，以1398萬元易手，實呎19802元；原業主2011年約735.3萬元一手購入，帳面賺約662.7萬元或約90%。

天晉3房1398萬沽 3個月賣貴8.5%

翻查紀錄，屋苑同類單位、第2座中層C室，同為實用面積706方呎3房1套間隔，去年11月以1288萬元易手，意味相隔3個多月，成交價反彈約110萬元或8.5%。

半新盤豪宅方面，中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角維港頌第1座中層A室，實用面積1504方呎，4房雙套間隔、望維港海景，新近以5450萬元易手，實呎36237元，屬屋苑同類4房戶型，首宗帳面獲利二手成交個案，亦為屋苑最少一年來的二手成交呎價新高。

上述維港頌單位原業主，於2017年以5047萬元一手買入單位，持貨約6年，帳面賺403萬元或8%；若連同入市時所獲得的發展商回贈，料獲利約一成。

至於公營房屋方面，據房委會資料顯示，啟德居屋啟朗苑B座中層7室，實用面積446方呎2房戶，早前未補地價以680萬元易手、實呎15246元，料創本港未補地價居屋呎價新高；原業主於2019年以330.3萬元向房委會一手購入，帳面賺349.7萬元或1.06倍。

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