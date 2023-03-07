上月私樓樓花 一年來首現零新申請

據地政總署最新資料顯示，上月份市場只有一個項目入紙申請預售樓花同意書，為房協旗下的觀塘安達臣安禧街18號居屋項目，即安達臣道第R2區3號地盤，共提供422個單位，預計於2025年12月底落成，樓花期約34個月。事實上，政府數年前把觀塘安達臣旗下多幅私樓官地轉為資助性房屋，2021年以約6.4億元完成補地價，項目佔地約6.4萬方呎，若以地積比率3.5倍發展，可建樓面約22.57萬方呎，每方呎樓面補地價約2838元。

KOKO HILLS第3B期批預售涉444伙

不過，若扣除上述房協項目外，上月份並無收到私人發展項目預售樓花同意書申請，為去年2月份後，再度錄得私樓零申請預售的情况。

另一方面，地政總署最新資料顯示，上月該署共批出2份預售樓花同意書，包括星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後，以及會德豐藍田KOKO HILLS第3B期，前者提供335伙，預計今年12月落成，樓花期長約10個月；而KOKO HILLS第3B期則涉444伙，預計明年6月落成，樓花期長約16個月，即兩盤共涉779伙，較今年1月份1770伙減少約56%。扣除上月兩盤獲批預售，至上月底共43個項目待批預售中，涉及19486伙，按月微減不足2%。

值得一提，上述兩個獲批預售之項目中，雨後上月已上載樓書及率先開放示範單位予傳媒參觀，發展商最快今日公布首張價單，提供最少67個單位。另方面，美聯首席分析師劉嘉輝指，目前累批預售樓花但尚未發售新盤的單位總數逾13,600伙，當中只有約600個是2021年或以前批出項目，近13,000伙為去年至今新批出項目，佔逾九成半，惟隨着樓市全面復常，發展商亦加緊推售新盤，估計該批項目將優先登場，累批預售但未售單位將有望由高位回落。