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雨後折實均呎1.45萬貼區內二手 首批68伙 開放式戶396萬入場

【明報專訊】繼新地（0016）推售屯門兆康NOVO LAND 第2B期後，新界西北再有全新盤推出。星星地產（1560）旗下、樓花期約10個月的元朗宏業西街新盤雨後，昨日公布首批68伙價單，折實均呎14,491元，貼近同區朗屏8號二手平均呎價水平。雨後今日下午2時起，對外開放設於觀塘電訊一代廣場內的示範單位及展銷廳，並開始接受認購登記，最快下周首輪開售。

明報記者 容婌維

雨後位處元朗東頭工業區一帶，與港鐵朗屏站有一段距離。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，是次開價可謂「雨後陽光價」，定價克制，較同區近期一手成交價有折讓，未來將視乎市場反應再決定會否加價。資料顯示，元朗區最近期開售的全新盤為新地元朗錦田PARK YOHO Bologna，去年10月以現樓形式推出，首批折實均呎13,088元，是次雨後定價較之高約一成。

雨後首批68伙實用面積276至717方呎，涵蓋開放式至3房戶型，價單定價由約421.15萬至約1218.61萬元，價單實呎14,243元至17,379元；發展商提供最高6%折扣優惠，折實價由395.87萬至1145.49萬元，折實實呎由13,388元至16,336元。以折實價計，首批64伙或約94%單位售價低於1008萬元，可受惠於新修訂的首置印花稅政策，當中3伙售價低於400萬元，全屬實用276方呎的開放式戶。

首批逾九成戶折實低於1008萬

首批入場單位為5樓H室，實用面積276方呎，屬開放式戶，折實價395.87萬元，折實實呎14,343元。至於首批呎價最低的單位，則為5樓J室，實用面積592方呎，2房連書房間隔，折實價792.59萬元，折實呎價13,388元。

雨後預計關鍵日期為今年12月底，樓花期約10個月，屬短期樓花，而發展商亦僅提供90天成交期的「現金或即時按揭付款計劃」，以及「建築期付款計劃」兩款付款方式，兩者最高折扣相差1個百份點。以建期付款最高5%折扣計，項目首批折實價由400.09萬至1157.68萬元，折實實呎13,531至16,510元。

前身工廈 每呎補價4780元重建

雨後為星星地產在港首個住宅項目，翻查資料，地皮前身為FedEx World Service Center，屬工廈用途，星星地產2016年底以約3.4億元購入，並將地皮改劃成住宅，2021年底以8.18億元完成補地價，以項目可建樓面約17萬方呎計，每方呎樓面補價約4780元。

另一邊廂，NOVO LAND 第2B期次輪銷售將於今晚展開，並已於過去周一截票，共收9957個認購登記（包括192張代理入票），較次輪推售的171伙，超額認購逾57倍。新地代理總經理陳漢麟表示，次輪銷售收票中約兩成屬A組入票（即須最少購買1個3房戶或最少2個指明單位），而項目有機會最快明日加推，並於周日（12日）作第三輪銷售。

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