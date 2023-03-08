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Bal Residence周六首輪開售56伙

【明報專訊】除新界上車盤外，由麗展（0488）與市建局合作發展、上月下旬已公布價單的觀塘恒安街Bal Residence，昨公布銷售安排，本周六首輪開售涉56伙，發展商安排當日買家即場登記抽籤。

Bal Residence首輪發售的56伙，涵蓋首張價單全數單位，據銷售安排所示，首輪不設截票時間，有意認購單位的買家，須於周六上午11時到售樓處登記抽籤，再按抽籤次序揀樓，每位買家最多可購2伙。今批單位實用338至349方呎，全屬1房戶，定價658萬至880.3萬元，扣除最高11.75%直減折扣，折實價由580.69萬至776.87萬元，折實實呎16,888元至22,518元，折實均呎19,554元。麗展高級副總裁潘銳民在公布銷售安排前表示，項目將於日內加推，預計會加推約30伙，並會適量提價，但價錢不會脫離市場。他又稱，項目現時收票已足額，部分單位或以招標形式發售。

林海山城批滿意紙 加推53伙

另希慎興業（0014）及香港興業（0480）發展的大埔林海山城，剛獲批滿意紙，發展商將陸續安排業主收樓，並宣布加推53伙於本月11日起招標，包括34個標準單位、6個頂層連天台特色戶，以及11個地下連花園特色單位，實用1028至2745方呎，2房1套房至4房3套房間隔，另2幢洋房實用3322及3245方呎，5房2套戶型。發展商新增先租後買計劃及現有租客置業計劃，準買家如租用物業，在首日至39個月內購入單位，最高可享全額租金回贈。另外，亦有210天長成交期優惠、3年免息免供一按貸款計劃，後者最長貸款期達1095日（即約3年），最高貸款額為樓價85%。

去年底已入伙、主攻細戶的九建（0034）將軍澳海茵莊園，加推26伙於周六發售，實用280至300方呎，全為1房戶，其中6伙將連家俬發售，折實價約550萬至603萬元，折實實呎19,354至20,882元。此外，信置（0083）、會德豐等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙系列，自2021年3月初推售至今約2年，累沽900伙，套現逾135億元，最新一宗成交為1座18樓A室，實用1536方呎，4房雙套間隔，成交價5290萬元，實呎34,440元。

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