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南豐廣場4房複式破2000萬 屋苑新高

【明報專訊】二手樓價近月回升走勢凌厲，不少屋苑成交價均於數月內出現顯著回升，甚至有單位成交價創出新高紀錄。香港置業分區董事劉浩勤表示，將軍澳南豐廣場一個頂層連天台複式戶，實用1550方呎，連約562方呎天台，4房1套連工人套房間隔，以2088萬元成交，實呎約13,471元，為屋苑首次成交價突破2000萬元買賣個案，並比對上2019年同由複式戶所創下的最高成交價1690萬元紀錄，高出24%。是次成交的單位原業主2011年約1438萬元購入，帳面獲利約650萬元或約45%。

栢德豪廷3房1368萬 逼近高峰價

另中原高級分區經理麥少基稱，鄰近港鐵宋皇臺站的九龍城單幢盤栢德豪廷，位於低層A室，實用759方呎，3房1套間隔，望東南球場景，以1368萬元易手，逼近2021年屋苑高層同類戶1400萬元的最高紀錄，實呎18,024元。原業主2004年584.5萬元一手購入，帳面獲利783.5萬元或逾1.3倍。

十大屋苑之一的黃埔花園，本月首周暫錄13宗成交，較上月同期升逾八成半。

中原高級分行經理周德龍表示，黃埔花園5期6座低層G室，實用680方呎，3房1套間隔，望屋苑船型商場景，以1008萬元沽出，實呎14,824元。

黃埔3房1008萬沽 貴去年同類25％

周續稱，原業主1996年約382萬元購入，帳面獲利約626萬元或逾1.6倍。同期數同類戶5期1座低層G室，實用680方呎，3房間隔，景觀相近，去年12月以808萬元易手，實呎11,882元，現成交價急升200萬元或25%。

世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園8座低層B室，實用592方呎，3房間隔，以638萬元未補價易手，實呎10,777元。

富榮3房638萬易手 呎價逾萬

黎又稱同類3房戶位於2座低層H室，實用592方呎，今年1月558萬元未補價易手，實呎9426元，是次做價比約2個月前升逾一成，但原業主2019年720萬元未補價購入，帳面仍蝕82萬元或11%，連使費料實蝕120萬元或17%。

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