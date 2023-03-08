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羅素街3樓全層 食肆30萬承租

【明報專訊】本港全面復常，核心區商舖租賃宗數亦較前增多。市場消息指出，由「玩具大王」蔡志明持有的銅鑼灣羅素街Plaza 2000地下至3樓巨舖，自意大利品牌Prada離場後，將巨舖斥細出租，據悉，最新獲食肆以約30萬元承租3樓全層，面積5188方呎，呎租約58元，較業主意向月租約35萬元低5萬元或14%。

前身為Prada承租巨舖部分樓面

翻查資料，Plaza 2000地下至3樓巨舖，原由Prada承租作旗艦店，高峰期月租高達900萬元，呎租高見450元，在疫情打擊下，Prada於2020年2月提早離場，業主曾減價44%至月租500萬元放租，惟未獲承接，最終拆細招租；其中2樓部分樓面2021年10月以約30萬元租出，呎租約60元水平。

莊家彬：中峽道24號獲買家出價洽購

另莊士機構（0367）或相關人士持有的半出中峽道24號，有消息獲買家出價約8.8億元洽購至尾聲，莊士機構主席莊家彬接受本報查詢時稱，有買家出價洽購，但目前仍未售出。項目佔地16,330方呎，最高可建樓面面積將增至8165方呎，以洽購價計，每方呎樓面地價逾10萬元。上述物業原由電訊盈科（0008）持有，並為前副主席張永霖的「大班屋」。物業於2004年放售，由莊士機構或相關人士以1.41億元購入並用作收租，現洽購價較當年高7.39億元或5倍多。

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