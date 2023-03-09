房協紅磡長者屋租住權費百餘萬

本港在人口老化此一大背景下，為長者度身訂做的住所需求殷切。陳欽勉指出，豐頤居等「長者安居樂」住屋計劃除了設有護理安老院舍及住客會所等屋苑設施外，住戶居所內的設計亦特別方便輪椅出入，更設有智能樂齡緊急支援系統，「住戶除了可以主動按鐘向我們的同事求助外，住戶只要拿着感應卡，我們的同事亦可透過系統了解住戶在室內的情况，例如若住戶關門一段長時間後沒有什麼動靜，我們的同事便會主動去關心住戶，看看他們是否需要尋求協助。」他透露，由於上述針對長者的設計，「長者安居樂」住屋較房協一般資助出售房屋的建築成本高約10%。

值得注意的是，住戶繳付豐頤居等「長者安居樂」一筆百多萬至二百多萬元租住權費後，每個月亦要繳付綜合服務月費，估計為2000多元，具體金額料本月稍後公布。陳欽勉解釋，綜合服務月費除了包括一般管理服務外，亦包括智能樂齡緊急支援服務，並且向住戶提供家居檢查維修服務，以及每年為住戶身體檢查服務等：「我們的構思是一站式提供長者住戶所需的服務，由於具備協同效應及規模效應，估計價格對比私人屋苑是有競爭力的。」

申請人經濟能力限額由400多萬起

另外，需要留要的是，「長者安居樂」申請人有經濟能力（即總收入加資產）限額，例如年齡60至69歲單身人士為411萬至733萬元、60至69歲二人家庭/組合為617萬至1100萬元、70歲或以上單身人士為326萬至678萬元、70歲或以上二人家庭/組合為489萬至1020萬元。

陳欽勉解釋：「限額是房協與政府磋商後釐定，一方面（設有經濟能力上限），我們希望長者可以符合中產的定義，例如他們若有很強經濟能力便不符合申請資格，因為這始終是資助項目；另一方面（設有經濟能力下限），我們希望中產長者繳付一筆租住權費、每月綜合服務費後，仍有一定經濟能力可以合理地生活，包括應付醫療費用開支等。」

不少長者均希望僱用外籍工人照顧起居飲食，陳欽勉表示，目前樂頤居及彩頤居均有此安排，外籍工人只需要就此登記註冊便可與長者住戶同住，而豐頤居亦是一樣。

20年前推兩項目 55%住戶80歲或以上

陳欽勉表示，房協分別在2003年及2004年推售樂頤居及彩頤居，單位數目各有243個及333個，兩者去年9月底止住戶平均年齡約80歲，當中55%達80歲或以上（見圖），可見很適合長者居住。

他形容，房協「長者安居樂」住屋計劃屬本港長者屋的先行者，在市場上有認受性，故此本月推售豐頤居亦充滿信心。而由於是次屬現樓推售，歡迎有興趣購買租住權費者參觀，銷售詳情將於稍後公布。

陳欽勉表示，在本月推售豐頤居後，房協其他興建中或規劃中的「長者安居樂」項目，分別是粉嶺百和路、觀塘花園大廈二期重建（第一階段）及明華大廈重建第三期，預計落成年份分別為2024年、2033年及2035年，單位數目分別約260、約200及約600個。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]