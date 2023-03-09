moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

房協紅磡長者屋租住權費百餘萬

【明報專訊】本港現有逾兩成人口屬65歲或以上，而該比例在10年後料會上升至三成，針對長者需要而設計的住宅有龐大需求，香港房屋協會（下稱房協）在2003年及2004年分別推出位於將軍澳的樂頤居及牛頭角的彩頤居「長者安居樂」住屋計劃後，本月擬再推售第三個項目——紅磡豐頤居。房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉近日接受專訪時透露，「長者安居樂」計劃的理念是中產長者繳付一筆租住權費後，每個月繳交2000多元綜合服務月費，便可入住至終老，而即將推售的豐頤居有312個一房或開放式單位，租住權費估計由100多萬至200多萬元（見表），考慮到現時輪候入住樂頤居及彩頤居的中產長者已有約500人，估計豐頤居亦會受市場歡迎。

本港在人口老化此一大背景下，為長者度身訂做的住所需求殷切。陳欽勉指出，豐頤居等「長者安居樂」住屋計劃除了設有護理安老院舍及住客會所等屋苑設施外，住戶居所內的設計亦特別方便輪椅出入，更設有智能樂齡緊急支援系統，「住戶除了可以主動按鐘向我們的同事求助外，住戶只要拿着感應卡，我們的同事亦可透過系統了解住戶在室內的情况，例如若住戶關門一段長時間後沒有什麼動靜，我們的同事便會主動去關心住戶，看看他們是否需要尋求協助。」他透露，由於上述針對長者的設計，「長者安居樂」住屋較房協一般資助出售房屋的建築成本高約10%。

值得注意的是，住戶繳付豐頤居等「長者安居樂」一筆百多萬至二百多萬元租住權費後，每個月亦要繳付綜合服務月費，估計為2000多元，具體金額料本月稍後公布。陳欽勉解釋，綜合服務月費除了包括一般管理服務外，亦包括智能樂齡緊急支援服務，並且向住戶提供家居檢查維修服務，以及每年為住戶身體檢查服務等：「我們的構思是一站式提供長者住戶所需的服務，由於具備協同效應及規模效應，估計價格對比私人屋苑是有競爭力的。」

申請人經濟能力限額由400多萬起

另外，需要留要的是，「長者安居樂」申請人有經濟能力（即總收入加資產）限額，例如年齡60至69歲單身人士為411萬至733萬元、60至69歲二人家庭/組合為617萬至1100萬元、70歲或以上單身人士為326萬至678萬元、70歲或以上二人家庭/組合為489萬至1020萬元。

陳欽勉解釋：「限額是房協與政府磋商後釐定，一方面（設有經濟能力上限），我們希望長者可以符合中產的定義，例如他們若有很強經濟能力便不符合申請資格，因為這始終是資助項目；另一方面（設有經濟能力下限），我們希望中產長者繳付一筆租住權費、每月綜合服務費後，仍有一定經濟能力可以合理地生活，包括應付醫療費用開支等。」

不少長者均希望僱用外籍工人照顧起居飲食，陳欽勉表示，目前樂頤居及彩頤居均有此安排，外籍工人只需要就此登記註冊便可與長者住戶同住，而豐頤居亦是一樣。

20年前推兩項目 55%住戶80歲或以上

陳欽勉表示，房協分別在2003年及2004年推售樂頤居及彩頤居，單位數目各有243個及333個，兩者去年9月底止住戶平均年齡約80歲，當中55%達80歲或以上（見圖），可見很適合長者居住。

他形容，房協「長者安居樂」住屋計劃屬本港長者屋的先行者，在市場上有認受性，故此本月推售豐頤居亦充滿信心。而由於是次屬現樓推售，歡迎有興趣購買租住權費者參觀，銷售詳情將於稍後公布。

陳欽勉表示，在本月推售豐頤居後，房協其他興建中或規劃中的「長者安居樂」項目，分別是粉嶺百和路、觀塘花園大廈二期重建（第一階段）及明華大廈重建第三期，預計落成年份分別為2024年、2033年及2035年，單位數目分別約260、約200及約600個。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款