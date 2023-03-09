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房協10年擬建3.5萬伙 相等於過去75年五成

【明報專訊】香港房屋協會（下稱房協）成立於1948年，是一個獨立的非政府及非牟利機構，目標為香港市民提供優質居所，並於1951年成為法定機構。房協由委員管治，而監事會及執行委員會的成員均來自社會不同的專業界別，一直秉承社會使命服務社群。

陳欽勉在專訪中表示，大半世紀以來，房協一直肩負建屋惠民的使命，於不同年代先行先試，開創嶄新的房屋計劃，至今發展了100個房屋項目，由出租屋邨、市區改善計劃、住宅發售計劃、夾心階層住屋計劃、資助出售房屋項目，至近年的長者房屋項目，均照顧到各階層市民以及長者的需要，合共興建了超過7.4萬個住宅單位。

淨資產487億 正研究不同融資方案

向前望的話，陳欽勉透露，房協現正規劃及興建的項目多達25個，提供超過4.5萬個單位（至2043年），其中約3.5萬個單位將於10年間落成（至2033年），換言之，未來10年建屋目標（3.5萬個）已相等過去75年（7.4萬個）落成量近五成，對資金亦有較大需求。

於2021/22年財政年度，房協的淨資產為487億元，而負債比率亦處於低水平，財政狀况十分穩健。陳欽勉表示，為了做好規劃準備，房協正研究不同的方案，例如整合投資組合或透過貸款或發債籌集資金，以確保有充足現金流應付營運需要。

明報記者 葉創成

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