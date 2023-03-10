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上月BSD成交升八成 創8個月新高 較谷底彈兩倍 業界：未全面反映通關後市况

【明報專訊】內地與本港今年初起通關後，內地、海外買家或投資者陸續重返本港樓市，帶動上月辣稅成交大增。其中反映非本地或公司買家入市個案的買家印花稅（BSD）成交佔61宗，數字創近8個月以來新高；反映投資者入市情况的雙倍印花稅（DSD）成交則有163宗，為去年8月後新高。業界稱，相關數字尚未全面反映2月6日全面通關後的市况，而隨着兩地全面通關，相信內地買家來港置業的情况將逐步復常，今年BSD個案有望持續增加。

明報記者 林尚民

稅務局最新公布，上月份涉及BSD成交共有61宗，不但較1月份34宗急升27宗或79%，創去年6月錄得62宗後的8個月新高，並較去年10月歷史低位的20宗增逾2倍；而涉及稅款則約1.796億元，較1月份9270萬元升94%，若與去年10月低位的2640萬元增幅達5.8倍。

上月BSD稅收1.8億升逾九成

此外，2月份DSD成交共有163宗，較1月份108宗（單計住宅部分）升51%，並創去年8月錄得189宗後新高，亦較去年10月低位91宗增加79%，所涉稅款3.729億元，按月上升58%，為去年6月錄得3.78億元後新高，並較去年10月低位1.191億元高出2.1倍。

事實上，近月不少投資者開始重新入市，部分老牌家族更不惜付辣稅掃入豪宅新盤，其中百老匯電器家族成員就以約4.8億元連購信置（0083） 的何文田嘉道理道ST. GEORGE'S MANSIONS 5個單位，其中有3伙需付樓價15%雙倍印花稅，涉及約3940萬元，相信部分反映在2月份辣稅數據當中。

百老匯家族付3940萬辣稅掃貨最矚目

另一方面，反映短炒的額外印花稅（SSD）成交，上月就有10宗，較1月份15宗少33%，涉及3700萬元稅款，按月減少27%。總計三大辣稅，上月共有234宗涉辣稅買賣，按月多48%，為去年11月後的3個月新高，較去年10月低位130宗多80%，總稅款5.562億元，按月增66%，亦較去年10月的1.595億元多近2.5倍。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年初香港與內地已實施首階段通關，兩地人流及資金流逐步復常，來港置業亦略見增加，不過情况難以即時回復至疫情前水平。劉又稱，值得留意相關數字尚未全面反映2月6日全面通關後的市况，而隨着兩地全面通關，相信內地買家來港置業的情况將逐步復常，今年BSD個案有望增加。他亦稱，在全面通關帶動下，本港經濟逐步改善，樓市氣氛轉旺，增加部分長線投資者入市意欲，成為住宅雙倍印花稅個案上升的動力。

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