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五新盤周末共推售441伙搶客

【明報專訊】樓市交投持續轉旺，本周末兩天（11及12日）有多個新盤加推單位應市，據本報統計，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 第2B期、信置（0083）及會德豐牽頭的西南九龍長沙灣維港滙等5個新盤，合共推出441伙搶客（見表）。

NOVO LAND第2B期已落實於周日（12日）第三輪銷售189伙，涵蓋剛過去周三深夜加推的5號價單全數單位，並將於明午1時截票。該盤已完成首兩輪銷售，累沽約517伙，套現逾30億元。新地副董事總經理雷霆透露，NOVO LAND第2A期的推售準備已近尾聲，相關工作完成後將隨即推出；同時旗下大埔白石角University Hill的部署亦進行得如火如荼，下季鐵定推售。

飛揚2期上樓書 最快本月開售

維港滙系列自2021年開售至今已累售出902伙，吸金逾137億元。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，維港滙I早前已獲批入伙紙，預計下季交樓，至於第2期及第3期則料於第三季起陸續交樓。維港滙II日前亦上載全新銷售安排，明日將推售117伙。

其他新盤亦加緊部署，長實（1113）及新地合作發展的屯門飛揚第2期，昨上載樓書，並擬下周開價，最快本月開售。樓書顯示，飛揚2期由第3座及第5座組成，共設400伙，與第1期相同，所有單位均不設露台。今期不設車位，惟項目1期則提供137個住客車位，料供全盤800戶共用，估計約需每6戶爭1個車位。項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期約22個月。

至於今年首個市區鐵路盤、華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一第1B期，昨首度展示項目大樓模型。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目最快下周開價，首批不少於50伙，暫定月內推售，首輪銷售將設大手客時段。

本月一手暫錄875宗成交

綜合市場資訊，新盤市場本月至今累錄約875宗成交。其中，華潤置地（海外）及保利（0119）合作、位處啟德跑道區的澐璟，昨日招標售出8座31樓B室，實用面積1187方呎的3房戶，成交價5050.23萬元，實呎42,546元。新地天水圍現樓Wetland Seasons Bay第2期，昨日亦以招標形式售出別墅RV8的3樓B室，實用面積902方呎，3房間隔，另連216方呎平台，成交價1418.846萬元，實呎15,730元。

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