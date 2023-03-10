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許家印布力徑銀主盤放售 市值8.8億

【明報專訊】樓市回暖，大額成交有所增加，非本地客或公司客近月加快入市超級豪宅，其中原由恒大（3333）創辦人許家印持有、後來被銀行接管的山頂布力徑10號B屋，已接獲數十組買家查詢，當中約三成為內地客，項目計劃本月下旬選定買家，物業市值約8.8億元。

代理指三成查詢來自內地客

上述項目位於布力徑6至10號，由新世界（0017）發展，共設8幢洋房，其中一幢為會所，其餘7座洋房，由新世界早於2009年轉讓至不同子公司持有，故多年來，項目所有交易都以「賣殼」形式進行，且土地註冊處紀錄亦無顯示成交價。

據悉，許家印先後購入項目3伙，包括10號B、C、E號屋，當中B屋早前已被中國建設銀行（亞洲）接管，該屋實用面積5171方呎，早前於市場放售，若以市值約8.8億元計，實呎即逾17萬元。聯合獨家代理中原地產及世邦魏理仕表示，是次大宅將按現狀交吉出售，並計劃本月下旬選定買家，項目至今已接獲數十組買家查詢，當中超過六成屬本地老牌家族及超級富豪，約三成則為內地客。

另外，錦華實業董事長楊奮彬及相關人士，上月以4080萬元連車位售出九龍塘廣播道嘉皇臺高層B室，實用面積1764方呎，4房雙套間隔，實呎23,129元。楊奮彬等早於2003年SARS前後以1870萬元購入，帳面獲利2210萬元或1.2倍。資料顯示，楊奮彬及相關人士過往投資多個工商舖物業，2018年就曾於2個月內斥約10億元連掃15個舖位，另錦華曾於2014年6月聯同宏安（1243），以7.038億元投得馬鞍山馬錦街住宅限量地，每方呎樓面地價3515元。

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