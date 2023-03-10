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交吉盤大減 太古城連租約1100萬沽

【明報專訊】二手交投暢旺，交吉盤逐步被市場消化，無樓睇的連租約盤亦獲買家承接。中原地產高級區域營業董事張光耀表示，鰂魚涌太古城最新錄連租約成交，單位為天星閣高層A室，實用面積580方呎，屬屋苑2房則王間隔，連租約以1100萬元易手，實呎18,966元。單位現時以月租2.15萬元租出，即租金回報2.3厘。原業主2005年373萬元買入，持貨約18年，帳面獲利727萬元或近2倍。

投資者3800萬購天鑄4房連約盤

另外，何文田新晉指標豪宅天鑄亦錄連租約成交，中原地產首席分區營業董事余社朝表示，天鑄3座低層B室，實用面積1630方呎，4房雙套房及工人套房間隔，成交價3800萬元，實呎23,313元。買家為長線投資者，單位現以月租6.2萬元租出，即新買家可享租金回報近2厘。原業主2016年4月3061萬元一手購入，持貨近7年，帳面獲利739萬元或24%。

另一方面，鰂魚涌南豐新邨錄頂層連天台單位罕見成交，利嘉閣地產聯席董事吳玉蘭表示，該單位位於8座頂層，實用面積570方呎，3房間隔，望內園，附設328方呎天台，是區內罕有特色單位放盤。

南豐新邨頂層連天台808萬易手

吳氏續指，買家在區內睇樓多時，政府調低首置印花稅稅階，認為樓價將持續上升，故加快入市步伐，以808萬元購入上述單位，實呎14,175元。原業主2003年SARS期間以約167萬元購入，持貨約20年，帳面獲利約641萬元或3.8倍。

愛海頌兩房830萬沽 蝕40萬使費

雖然樓市回升，但部份半新盤業主仍蝕使費沽貨離場。香港置業高級聯席董事張志豪表示，深水埗愛海頌2座低層E室，實用面積498方呎，2房間隔，原業主早前以850萬元放售，最新以830萬元沽出，減價20萬元或2.4%，折合實呎16,667元。原業主2019年11月約830.2萬元一手購入，與是次成交價相若，即意味原業主需要蝕使費離場，涉約40萬元或近5%。

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