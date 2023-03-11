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長和青衣聯合船塢申建1.5萬伙 包括4704伙公營房屋 97後系內最大改劃申請

【明報專訊】長和（0001）再度重投住宅物業發展，旗下香港聯合船塢集團上月底就青衣聯合船塢和毗鄰政府土地，向城規會申請重建為一個大型公私營住宅項目，合共提供15,075伙，媲美1980年代在黃埔船塢重建成的黃埔花園，更被喻為「黃埔花園2.0」，料為該集團97年後系內最大宗改劃住宅申請。

明報記者 甘潔瑩

改劃住宅位置位於青衣以西，毗鄰亦有多個油庫，向西可望馬灣。香港聯合船塢集團早於1972年由黃埔船塢與太古船塢合併組成，長和在2021年向太古收購一半權益，全資擁有該公司及該用地，同時亦檢視持有項目的發展。香港聯合船塢方面昨日回應指，在香港土地資源有限下，認為可透過長遠規劃，加以善用現有大型工業用地及閒置政府土地。整個發展計劃佔地共約19.9公頃，當中包括集團持有工業用地，以及現時欠缺行車通道的毗連政府土地。

指善用現有大型工業地及閒置政府地

該公司又稱，透過重建現有的用地，並提供連接道路直達閒置政府土地，可望產生協同效應，提供契機進行綜合私人住宅及公共房屋發展計劃，合共提供10,370個私人住宅單位及4700個公共房屋單位。該公司更指，整個計劃屬中或長期規劃，願意在適當時候為現有之業務作出合適安排，冀為解決香港土地問題作出貢獻。

據城規會文件顯示，上述申請地點位於青衣西草灣路的香港聯合船塢，連同其以北已經閒置多年的政府土地，地盤面積約214萬方呎，現屬工業、綠化地帶及其他指定（康樂及與旅遊業有關的用途）的用地，申請人擬申請改作住宅（甲類）等用途，計劃以地積比率最高5.89倍發展，興建44幢的住宅大廈，提供15,075伙，包括私人及公營房屋，總樓面近830萬方呎。

擬建44幢住宅 涉近830萬呎樓面

申請人建議項目分南面和北面地盤進行，南面地盤屬香港聯合船塢，擬建私人住宅將興建約34幢27至48層（包括地庫）住宅大樓，提供約10,371個私人住宅單位，涉及的住宅樓面面積595.22萬平方呎，並會設有逾20萬方呎的商業、幼稚園和社區設施，以及一個遊船俱樂部。北面地盤則屬政府土地，將建公營房屋，共10幢22至34層住宅大樓，提供約4704個單位，當中包括一所小學等，及11.29萬方呎非住宅樓面。另項目延伸和擴闊西草灣路，設一條長約1.4公里、15米闊的海濱長廊，由私人發展部分延伸至公營房屋部分，讓公眾使用。上述申請最快在今年5月中審理。

城規會料評估交通油庫影響

事實上，長和系持有的葵涌貨櫃碼頭南路18號和黃物流中心，早前向城規會申請，把其中一層改裝成數據中心之用，涉及樓面約71.68萬方呎，包括約8.13萬方呎作共用車輛出入斜道。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，將船塢地改作住宅發展，無疑對相關業務有一定影響，影響多少則未能判斷。他預計，城規會在審理時，將留意對該一帶的交通配套影響，以及附近油庫對民居的影響作衡量。

[香港地產]

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