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長和系近年變積極 頻頻申改劃投地

【明報專訊】疫情下酒店業前景不明，近年長和系索性將部分酒店申轉住宅，既可避免高價投地的同時，又能增加土地儲備。除了昨日城規會公布的長和青衣聯合船塢外，長實（1113）多次將持有的酒店改劃住宅，如天水圍嘉湖海逸酒店及馬鞍山酒店海澄軒，前者曾申請將酒店拆卸重建住宅，並獲准重建5000伙住宅單位，惟長實及後再申請酒店改建住宅，稱工程時間縮短，能加快住宅供應，同樣獲批准其申請，涉1102伙。至於海澄軒則獲城規會批准作改建住宅，涉831伙。

此外，商廈前景未明下，早前有個別酒店批准重建為商廈項目亦變陣。去年10月長實就旗下4間家庭式酒店之一的紅磡海韻軒，住宅部分以7.497倍發展，擬改建成約1503個住宅單位及約442個酒店房間。資料顯示，項目2018年已獲屋宇署批出商廈圖則，長實因應市場對商用物業的需求減少而變陣申請改建住宅。

旗下三酒店申改建住宅共涉3436伙

另長實在本港爆疫後趁地價回落，全力競投一鐵一局項目及官地，翻查資料，2020年爆疫後，長實先後吸納8個項目，包括5幅官地、2個市建局，以及1個補地價項目，共斥資近368億元，涉及樓面532.93萬方呎，當中3幅、每幅官地均涉及樓面逾百萬方呎，料為爆疫後吸納土地儲備最多的發展商。

爆疫後8次中標項目 去年佔4個

若仔細分析，中標的8個項目中，當中4個是去年投得，較矚目的中標項目，要數到去年12月底，以87.03億元中標啟德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號住宅官地，項目鄰近港鐵宋皇臺站，每方呎樓面地價低見6,138元，不僅較市場估值下限8000元低逾兩成，更重返同區約8年半前價位。

[香港地產]

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