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恒基二部今年推六盤共5200伙

【明報專訊】通關效應帶動下，發展商積極部署開盤；恒地（0012）旗下恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，由他領軍的團隊，擬今年推出6個新盤，其中啟德跑道區4個項目涉約4790伙；另九龍城南角道項目、大角嘴利奧坊第5期，則合共提供約500伙，即全數6盤共涉約5200伙。

啟德跑道區佔四盤涉4790伙

韓家輝表示，樓價已從低位反彈4%，市場存有剛性需求，加上通關效應，相當看好後市。至於作為今年重頭炮的4個啟德跑道區新盤，包括涉566伙的承豐道22號，擬下季推售，主打3房、4房單位；承豐道18號、承豐道19號（已獲批預售），分別提供2060伙和1590伙；同樣已獲批預售的MIAMI QUAY II，則提供571伙。另同系港島東THE HOLBORN、西半山CAINE HILL，稍後將以現樓形式開展銷售。

澐璟連錄兩宗成交 吸金1.68億

綜合市場資訊，3月首10日新盤成交錄約890宗，其中華潤置地（海外）、保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，連錄2宗成交，吸金1.68億元；售出單位包括第1座7樓A室，實用2088方呎4房3套戶，連車位成交價9552.4萬元，實呎4.57萬元；同組買家亦購入第1座7樓B室，實用1870方呎4房雙套戶，成交價7280.7萬元，實呎3.89萬元。代理消息指，相關買家不需支付辣稅。

新地拆售帝景園連沽兩伙 實呎5.5萬

老牌豪宅亦具承接，新地（0016）近日拆售旗下早於1991年落成的中半山帝景園第2座單位，新近連沽兩伙；售出單位包括第2座24樓A室、26樓A室，實用均2141方呎，屬望海景4房戶，成交價分別逾1.18億元和1.19億元，實呎5.53萬元和5.6萬元，兩單位皆交吉及連車位。另星星地產（1560）旗下、樓花期約10個月的元朗新盤雨後，剛過去周二公布以折實均呎近1.45萬元首推68伙後，市場消息指暫收逾240票，超額2.5倍。

[香港地產]

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