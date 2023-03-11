CCL連升3周共2.88% 逼近165點

十大屋苑之一的鴨脷洲海怡半島，有業主沽貨勁賺逾千萬元離場。美聯物業高級營業董事楊宜貞表示，鴨脷洲海怡半島新錄13A座高層G室成交，實用面積882方呎，3房1套連儲物房間隔，享全海景，成交價1710萬元易手，實呎19,388元。原業主於2007年10月以約675萬元購入，帳面獲利1035萬元或約1.5倍。

此外，中原資深分區聯席董事謝家哲表示，樓齡逾50年的薄扶林美麗閣一個連天台特色戶，實用面積1115方呎，3房套間隔，以1848萬元連1個車位易手，實呎16,574元。原業主1996年5月608萬元買入，帳面獲利1240萬元或逾2倍。

御景峰2房616萬沽 4年升近兩成

美聯聯席區域經理楊浩鴻表示，上水御景峰2座高層A室，實用面積464方呎，2房間隔，以616萬元易手，實呎13,276元。原業主2019年約520萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利96萬元或約18%。

去年底市場接連錄得於2018、2019年高位入市的買家損手離場，而相關蝕讓比率近期大幅降低。

ONE HOMANTIN一房5年實蝕三成

正當華懋與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋瑜一部署開售之際，區內個別半新盤仍未能跟隨大市升勢，再有業主蝕讓離場。中原高級分區經理馬肇堅表示，何文田ONE HOMANTIN第7座高層C室，實用面積406方呎，1房連獨立廚房間隔，望內園景，以797萬元易手，實呎19,631元。原業主2018年約1089萬元一手購入，帳蝕292萬元或約27%；若連使費料實蝕逾340萬元或逾三成。

[香港地產]