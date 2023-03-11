布力徑9號大宅放售 估值4.8億

美聯物業首席區域營業董事方富義稱，上述大宅原業主為華僑，現身處海外，目前委託美聯獨家代理放售，迄今已獲逾10組客查詢。資料顯示，原業主早於1999年以公司名義斥4750萬元購入該大宅，以估值約4.8億元計，上址約24年間升值逾9倍。

原業主1999年4750萬買入

事實上，山頂布力徑近期有多幢大宅放售，其中原由恒大（3333）創辦人許家印持有、其後被銀行接管的布力徑10號B屋，早前已交吉放售，至今已接獲數十組買家查詢，若以市值約8.8億元計，實呎即逾17萬元，銀主擬於本月下旬選定買家。

債權人4180萬放售御金頂層4房戶

另外，一般大型單位的債權人，亦趁市旺放盤套現。中原地產分行經理胡鴻洲透露，油麻地御金．國峯6座頂層單位，實用面積約1274方呎，4房雙套間隔，另連1016方呎私人天台，新近由債權人接管放售，叫價約4180萬元，意向呎價約3.28萬元。單位原業主為新香港人，於2012年以3223.4萬元一手購入，其後約於2021年宣布破產，該單位至近期才由債權人放售。

[香港地產]