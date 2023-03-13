新盤不足半月破千成交 7個月首見 NOVO LAND 2B期三輪銷售佔逾六成

明報記者 林尚民

NOVO LAND 2B期昨進行第三輪銷售，推出189個單位發售，吸引大批買家到場排隊揀樓，而項目單日就售出約172伙，佔即日可售單位逾九成，其中可售之1至2房全數沽清，只餘下小量單位待售，當中不乏大手買家。新地代理總經理陳漢麟表示，項目昨錄2宗大手成交，其中有買家以逾1600萬元購入一個2房及一個3房單位，為3輪銷售以來最大手買家。

NOVO系列8個月沽2200伙套逾137億

事實上，項目自本月4日首輪推售352伙即日沽清後，銷情保持熾熱，新地副董事總經理雷霆表示，今期NOVO LAND「愈賣愈旺」，短短9日已經沽出逾690伙，套現超過40億元。雷霆續指，NOVO LAND系列自去年7月底開售第1期，至今不足8個月已經累積售出超過2200伙，總金額超過137億元。已獲批預售的2A期及大埔白石角University Hill，均有機會於本月進行同步推售。

資料顯示，上述NOVO LAND所在的屯門兆康第54區地皮，新地於2017年中完成補地價，涉及總金額逾65.3億元，折合每方呎樓面補地價僅約2290元，項目現時套現金額已超出補地價金額逾1倍，再加上項目餘下之2A期（929伙）、3A期（534伙）及3B期（769伙），共設2232伙，即使計及建築成本等，相信新地獲利極為可觀。

周末一手市場錄逾210宗成交

除全新項目外，新地本月亦拆售中半山帝景園貨尾。雷霆指，帝景園一向作長線收租，自通關後豪宅市場活躍，成交量上升，收到不少客人查詢有意購入帝景園第2座單位，故限量推售8伙帝景園第2座單位，而該盤周五及周六亦連沽2伙，實呎約5.53至5.6萬元。

另外，過去兩日新盤市場共錄得逾210宗一手成交，按周雖減少約五成，但多個貨尾盤仍錄得成交，其中九建（0034）將軍澳海茵莊園上周六加推26伙發售，昨連錄6宗成交，套現約3700萬元，項目本月共售出31伙，套現近2億元。另信置（0083）、會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙II昨以1855萬元售出6座8樓A室，單位實用面積794方呎，實呎23,363元，項目本月售出24伙，套現逾5.5億元。