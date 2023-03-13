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6盤2900伙排隊登場 業界料全月破2000宗成交

【明報專訊】除新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期外，本月底前仍有6個新盤有望登場，合共提供約2900個單位，有業界人士估計，本月全月新盤成交量，有機會突破2000宗水平。

瑜一1B飛揚2期本周開價

事實上，去年樓市調整期，新盤推盤量大減，但近月樓市表現回勇，發展商亦加速推盤，除了新地表明月內有機會推售的NOVO LAND 2A期（929伙）及大埔白石角University Hill（607伙）外，會德豐亦有機會繼2月份推售藍田KOKO HILLS 3A期KOKO ROSSO後，月內再推出KOKO HILLS 3B期，項目將設444個住宅單位。

另外，華懋港鐵何文田站瑜一1B期（183伙），以及長實（1113）、新地屯門青山公路飛揚2期（400伙），已於上周先後公布樓書，兩盤均表明於本周開放示範單位及公布價單，估計將會正面交鋒。至於星星地產（1560）元朗雨後，上周已公布兩張合共116個單位價單，相信發展商會於短期內公布銷售安排，有望周內發售。

KOKO HILLS 3B期 推盤如箭在弦

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，市場剛性需求強勁，加上通關後買家重新入市，而由於二手筍盤已大量被消化，業主叫價亦心雄，在新盤定價相對克制下，不少買家由二手市場轉投一手市場，估計今個月新盤銷情將保持理想，只要發展商定價不太進取，相信全月一手成交將超過2000宗，較原先估計的1800宗為多。

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