康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄

一城2房連天台實呎逼2萬重返高位

沙田第一城2房單位近月除逐步重返500萬元以上水平外，個別連天台戶實呎更直逼2萬元大關。美聯分行助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城44座連天台單位，實用面積284方呎，2房間隔，以550萬元沽，實呎19,366元，呎價直逼2萬元，暫為今年最高呎價成交。原業主2016年395萬元購入，持貨約7年，帳面獲利155萬元或39%。

美孚2房798萬沽 不足4年實蝕25%

雖然樓市回升，惟部分屋苑仍錄個別蝕讓，美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨本月已錄17宗成交，為本月第3宗蝕讓，其中八期百老匯街106號高層B室，實用面積656方呎，原則2房望內園景，剛以798萬元成交，實呎12,165元。雖然成交價較本月同類單位高約6%，不過原業主2019年6月995萬元購入，持貨近4年，帳面蝕讓197萬元，若連同使費，料實蝕約250萬元或約25%。

十大屋苑周末10宗見12周新低

雖然十大屋苑個別錄得高價成交，但過去周末兩日交投量則明顯回落。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑周末錄10宗成交，見12至13周、約3個月新低，按周回落逾四成，當中部分屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤百花齊放，搶去市場焦點，加上業主態度趨硬淨，甚至反價，買家暫時未適應追價，寧轉投價錢相對克制的新盤市場，導致二手交投放緩。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，短期內多個大型新盤部署推售及開價，故市場將繼續聚焦熱熾的一手盤，而二手樓價仍將趨升。