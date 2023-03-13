moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

康怡相連戶逾2000萬沽 逼屋苑最高紀錄

【明報專訊】部分大型二手屋苑個別單位成交價，近日已重返高位。十大屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，本月至今暫錄9宗成交，更有相連戶成交價逼近2年前所創下的屋苑最高紀錄。市場消息指，康怡花園G座高層15、16室相連單位，實用面積1216方呎，以2003.8萬元易手，實呎16,479元，成交價不但為屋苑同類新高，更逼近兩年前由複式以2100萬元所創下的屋苑最高成交價紀錄。原業主2011年分別以553萬元和790萬元購入，持貨約12年，帳面獲利660.8萬元或近五成。

一城2房連天台實呎逼2萬重返高位

沙田第一城2房單位近月除逐步重返500萬元以上水平外，個別連天台戶實呎更直逼2萬元大關。美聯分行助理聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城44座連天台單位，實用面積284方呎，2房間隔，以550萬元沽，實呎19,366元，呎價直逼2萬元，暫為今年最高呎價成交。原業主2016年395萬元購入，持貨約7年，帳面獲利155萬元或39%。

美孚2房798萬沽 不足4年實蝕25%

雖然樓市回升，惟部分屋苑仍錄個別蝕讓，美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨本月已錄17宗成交，為本月第3宗蝕讓，其中八期百老匯街106號高層B室，實用面積656方呎，原則2房望內園景，剛以798萬元成交，實呎12,165元。雖然成交價較本月同類單位高約6%，不過原業主2019年6月995萬元購入，持貨近4年，帳面蝕讓197萬元，若連同使費，料實蝕約250萬元或約25%。

十大屋苑周末10宗見12周新低

雖然十大屋苑個別錄得高價成交，但過去周末兩日交投量則明顯回落。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑周末錄10宗成交，見12至13周、約3個月新低，按周回落逾四成，當中部分屋苑錄零成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤百花齊放，搶去市場焦點，加上業主態度趨硬淨，甚至反價，買家暫時未適應追價，寧轉投價錢相對克制的新盤市場，導致二手交投放緩。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，短期內多個大型新盤部署推售及開價，故市場將繼續聚焦熱熾的一手盤，而二手樓價仍將趨升。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款