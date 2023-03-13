NOVO 2B期生活便捷成亮點

明報記者 歐陽慧恩

攝影 黃志東

NOVO LAND屋苑整體設計意念源自北歐度假生活，希望住戶可享簡約、高質生活。是次第2B期單位總數729伙，由2座住宅組成，關鍵日期為2024年5月；單計首兩輪銷售（截至3月8日），項目已經累積售出約517伙。雖然與第1期同樣主打細單位，但不設開放式戶，分層標準單位實用298方呎至703方呎，戶型由1房至3房；特色單位30伙，實用277方呎至1429方呎；此期最細分層標準戶為第2座G室，一房間隔，實用298方呎。

85%單位屬一兩房戶 不設開放式

今次介紹的連裝修示範單位，以第1A座18樓A1室為藍本，屬無改動示範單位，實用671方呎、三房一套間隔，設梗廚，裝修主調沿用北歐風格，並加入暖色調提升溫馨氣氛；大廳以紅色拼湊白色，牆身特色扭紋線條成全屋焦點，再以深淺不一的棕色家具，中和色調上視覺衝擊，廚房茶色趟門正好配襯大廳主色。

單位3間房均作睡房，主人房鮮紅色澤令人印象難忘，放置雙人牀後，仍可擺放牀頭櫃、小型書枱和大型衣櫃，並設對流窗，空間感理想，主人房套廁亦連接工作平台，可增加單位空氣流通；至於其中一間細房就設置特色雙層兒童牀，鮮綠色調與單位其他部分形成對比。

兩房交樓標準示範單位，以第1B座18樓F室為藍本，實用415方呎，採開放式廚房設計，櫥櫃沿用一期基本設計及配套，附齊備配套家電和摺合式工作枱；廳內所設的高身入牆櫃，收納空間充裕。另外，單位的主人房連接工作平台，房內亦設衣櫃位，開則四正實用。

近5萬呎商場提供40商舖

NOVO LAND第2B期另一賣點，是坐落在「NOVO Walk」之上，住戶可於1樓平台，乘坐住客升降機直達地下的商場樓層；此商場佔地約4.8萬方呎，提供約40間商舖，當中餐廳食肆佔整體約三成，包括譚仔雲南米線等。另為配合區內人口增加，九巴計劃新增8條途經NOVO LAND的路線，前往港鐵兆康站、屯門站及其他外區，加上現有兩條巴士線，意味將來共有10條巴士線途經屋苑，對外交通更便利。

發展商曾表示，由屋苑乘車往港鐵兆康站，車程只需約2分55秒；若由屋苑步行往兆康站，步程估計需時10餘分鐘。另第2B期入伙後，將計劃提供穿梭巴士服務，接載住戶前往新地屯門地標式商場V city。

■有片睇

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