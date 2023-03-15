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瑜一今開價料首推50伙 飛揚接力 雨後周六首輪發售143伙

【明報專訊】新盤市場爆發新一輪混戰，多個樓盤推售進入大直路。華懋與港鐵（0066）合作發展的何文田站瑜一第1B期，預計今日率先開價，料首推不少於50伙，周五起收票；至於長實（1113）、新地（0016）合作、主打上車單位的屯門青山公路飛揚2期，亦擬明日開價，首批料有近六成單位售價在400萬元以下，揚言會採「先量後價、志在清貨」的策略。至於星星地產（1560）元朗宏業西街新盤雨後，敲定周六首輪銷售143伙。

明報記者 林尚民、容婌維、甘潔瑩

以位處鐵路上蓋、兼地處豪宅地段為賣點的瑜一第1B期，昨日開放示範單位予傳媒參觀。華懋集團銷售總監封海倫表示，項目將於周三公布首張價單，首批單位料以貼市價推出，數量不少於50伙。封續稱，瑜一第1B期預計本周五（3月17日），正式開放設於荃灣如心廣場的示範單位，以及接收意向登記，擬下周推售（示範單位刊B4版）。

飛揚2期方面，長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，飛揚2期擬明日開價，首批不少於80伙，其中近六成為一房單位；此外，首張價單有近六成單位售價在400萬元以下，而飛揚2期與去年推出的1期，景觀、質素均不同，集團會以貼市價推出，首批會有「甜頭」，並採先量後價策略，形容「志在清貨」。

飛揚2期預計明年12月落成、樓花期長約21個月；而飛揚1期去年推出至今累沽238伙、套現約13億元。

長實昨日亦開放飛揚2期示範單位予傳媒參觀，為實用面積483方呎、屬第3座8樓A室連家俬裝修單位，兩房間隔，並屬傳統梗廚設計；另一特色是不設露台及工作平台，廚房及浴室均設窗戶，增加室內通風度。

KOKO MARE明日上載樓書

另會德豐早前推售的藍田KOKO HILLS第3A期KOKO ROSSO銷情理想，首兩輪308伙全數沽出，發展商乘勝追擊。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目第3B期命名為KOKO MARE，由兩座組成，提供444伙，單位實用面積310至529方呎，主打1房及2房，最快明日上載樓書，預計下周開價，計劃在本月發售。

黃光耀續稱，項目約60%享海景，料價錢較KOKO ROSSO調高約一成，集團本年至今住宅銷售總金額已突破50億元，涉434伙單位。

雨後折實均呎1.53萬加推34伙

至於雨後，昨加推3號價單共34伙，折實均呎15,349元，屬原價加推，包括4伙開放式、16伙一房單位、14伙兩房單位，實用276至717方呎，折實價414.29萬至920.19萬元，折實實呎14,004至16,503元。

發展商星星地產同時公布銷售安排，敲定兩後周六首輪推售143伙，全為標準分層戶，折售價395.8萬至1201.1萬元，折實實呎13,388至17,044元，買家最多可購2伙，明晚8時截止收票。

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