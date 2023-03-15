moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

iCITY本月累售11伙 吸金4813萬

【明報專訊】樓市氣氛活躍，加上本港和內地全面通關，不少投資者購入工商物業作投資之用。中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，金朝陽（0878）旗下葵涌打磚坪街新式工廈iCITY，新近連售3伙高層單位，面積約446至約510方呎，呎價約9376至1萬元，總成交價約1393.7萬元。

據悉，iCITY 本月累計售出約11伙，套現金額約4813萬元。

新填地街舊樓放售 市值2.3億

另市場上再有業主放售全幢物業，由老牌家族持有的油麻地新填地街98至104號甘霖大廈全幢放售，市值約2.3億元，以總樓面2.32萬方呎計、呎價約9900元；是次世邦魏理仕獲業主委託為代理，按「現狀」形式部分交吉及部分連租約，以公開招募意向書出售，截止日期為5月9日。

世邦魏理仕香港資本市場部高級經理戴震冲稱，物業為商住大廈，業主為老牌家族，買家可考慮改裝成學生宿舍、服務式住宅或樂齡住宿等。

總樓面逾2萬呎

可改裝成學生或樂齡住宿

資料顯示，甘霖大廈於1980年落成，樓齡逾42年，現時樓高17層，地盤面積約2643方呎，地下（連閣樓）至3樓為商舖，4至15樓為住宅用途，一梯兩伙，業主已於近年進行大型翻新工程，包括修葺大廈外牆、更換升降機及提升消防設備等，總樓面面積約2.32萬方呎。

此外，韋堅信測量師行物業發展及投資部副董事總經理許偉國表示，獲銀主委託以公開招標形式，出售5項住宅及商業物業，市值約5000萬元；5項物業中有3個屬住宅，包括旺角西洋菜南街52號2樓及61號1樓，實用面積分別598及847方呎，另一住宅單位為堅尼地城吉席街1至3號吉祥樓4樓C室，實用456方呎。

另銀主物業中包括兩個商業單位，位於銅鑼灣怡和街8至14號廣安大廈2樓C室、D室，實用面積985及700方呎，買家可全購5個單位或購入個別物業，截標日期為今年4月26日。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款