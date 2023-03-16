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瑜一1B折實均呎2.48萬 1房787萬起 首批50伙 8個月來首個鐵路上蓋盤

【明報專訊】華懋與港鐵（0066）合作發展、位於港鐵何文田站上蓋的瑜一第1B期昨日公布首張價單，是將軍澳康城站凱柏峰II去年7月開價後，8個月以來市場上首個開價的鐵路上蓋新盤，首批50伙價單，折實均呎24,838元。華懋集團銷售總監封海倫強調首批貼市價推盤，定價參考其他港島南區及九龍站鐵路上蓋項目，是次開價可謂「站頂升ONE價」，未來有加價空間。項目將於明日起對外開放示範單位及收票，最快下周首輪開售。

明報記者 容婌維

瑜一位處何文田站上蓋，除享鐵路優勢外，亦屬傳統豪宅及名校區，校網亦為項目一大賣點。何文田站一帶近年全新盤供應較少，而同屬34小學網的啟德新區，去年則有3個全新盤開價，首批折實均呎介乎22,452元至24,833元，與瑜一今期首批定價相若，預計可搶吸啟德新盤客源。翻查資料，對上一個市區鐵路上蓋盤，已數到2021年8月、嘉里（0683）等黃竹坑站揚海，首批折實均呎30,880元，惟該盤位處港島區，大部分單位亦享開揚海景，不能與瑜一直接比較。

明起開示範單位及收票 最快下周開售

瑜一第1B期首張價單涵蓋6伙1房戶、33伙2房戶，以及11伙3房戶，實用面積336至941方呎，價單售價925.7萬至3067.9萬元，價單呎價25,706元至32,603元。發展商提供最高15%直減折扣，折實價786.84萬至2607.71萬元，折實實呎21,850元至27,712元。入場單位為3B座19樓E室，實用面積336方呎，1房間隔，折實價786.84萬元，折實實呎23,418元。

首批15伙建期價低於1200萬

發展商是次分別提供120天及360天兩款即供付款計劃，分別設最高15%及13.5%折扣優惠；至於建期付款設最高12%折扣，較即供少最多3個百分點。以建期最高折扣12%計，首批折實價由814.61萬至2699.75萬元，折實實呎介乎22,621至28,690元，首批15伙或約三成單位建期折實價低於1200萬元，可納入高成數按保門檻、即最高承做八成按揭。

提供建期一按貸款備用計劃

值得留意，發展商是次亦為所有採建築期成交的買家提供備用一按貸款計劃，買家可向發展商指定貸款公司申請最高樓價八成按揭，還款期最長30年，首36個月按息以最優惠利率（P為5.625厘）減2.5厘計，第37個月起以P計，按息浮動。

華懋5年前中標 每呎補價近1.2萬

事實上，瑜一屬何文田站上蓋發展項目第2期，港鐵2018年推出招標，華懋擊退7個財團投得發展權。何文田站2期住宅部分涉逾63.9萬方呎樓面，除以「一口價」競投外，發展商亦需支付74.86億元補地價金額，即每方呎樓面地價約11,709元，創鐵路項目補價新高。

[香港地產]

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