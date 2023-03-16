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內地客「買殼」購第一集團根德道盤 市值5億

【明報專訊】通關效應下，傳統豪宅區的屋地亦獲內地客承接，其中原由第一集團持有的九龍塘根德道20號重建項目，獲內地人士「買殼」購入，項目市值約5億元；上述項目佔地1.08萬方呎，原由第一集團2021年以2.1億元透過「1加17投資有限公司」購入，去年獲屋宇署批則，興建1幢3層高洋房，總樓面約6517方呎。

料慳三成物業辣稅

資料顯示，「1加17投資有限公司」董事，上月由第一集團高層許威忍，轉為陳足（Chen Zu）；陳足為持內地護照人士，意味項目由內地客購入，但由於是「買殼」，料可節省樓價30%辣稅。第一集團去年曾推出項目，該公司代表當時接受本報訪問時稱，若以九龍豪宅新盤實呎逾5萬至7萬元計，估計項目市值逾5億元，實呎約7萬元。

CENTRAL PEAK 四房1.77億沽

其他成交方面，新地（0016）系豪宅昨共錄2宗成交、吸金2.1億元；旗下東半山CENTRAL PEAK第1期，售出Alpex III的5樓Manor B室，4房雙套戶，連車位成交價1.77億元，以實用2080方呎計，實呎8.5萬元。另同系九龍站凱旋門售出第1座66樓C室，實用963方呎3房戶，成交價4016.6萬元、實呎4.17萬元。百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯售出28號屋，連車位以7312.7萬元售出，實用2584方呎，4房4套間隔，實呎2.83萬元。

另長實（1113）深水埗愛海頌，以1576.8萬元售出第5座40樓B室，實用771方呎，為3房間隔連天台，實呎2.04萬元，買家成交期180日；愛海頌上月以1650萬元售出同座40樓A室，同屬實用771方呎3房連天台特色戶，實呎2.14萬元（成交期360日），意味新成交價較毗鄰戶低4%。

[香港地產]

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