屋宇署簡化批則程序 首次呈交圖則資料削40項

屋宇署發言人表示，措施旨在針對500個或以上住宅單位的大型私人住宅項目，7個專責審批組將積極協助，在項目早期提供便利措施，高級人員亦會適時參與其中。有關便利措施包括與申請人在呈交圖則前舉行會議；協助他們擬定符合《建築物條例》及其附屬法例規定的合適設計方案；以及與其他政府部門聯繫，以解決對有關發展項目至關重要的問題，例如涉及決定地盤分類及撥作公眾行人通道的範圍。

旨在針對500伙或以上私宅項目

​發言人續稱，屋宇署的目標是約80%一般建築圖則可於首次或第二次呈交申請時獲批，該署極力鼓勵申請人及早，甚至在提交圖則申請之前聯絡專責審批組，以認定需關注的事項和探討可行的方案。

​這次精簡措施將減少在首次呈交的一般建築圖則上顯示的詳細資料，該等資料隨後通常會有修改，因而需要呈交修訂圖則。發言人補充，因為申請所需的細節減少，申請人可在準備首次呈交一般建築圖則時節省資源和時間，並可避免因為修改建築設計而白費工夫。申請人取得一般建築圖則的首次批准後，便能進一步制定項目設計，並且盡早開展工程，從而加快整個發展流程。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，簡化程序屬好事，在內地有外判審圖的機構，專門在入則前審圖，但有關機構不屬政府機構，並有助加快開發土地的流程。

[香港地產]