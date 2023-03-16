荃灣半山街商貿項目 嘉民補價2.65億

【明報專訊】外資基金嘉民集團近年致力重建荃灣西一帶的項目，據地政總署資料顯示，該集團持有的荃灣半山街項目（丈量約份第355 約地段第301號A及餘段），上月完成2.6582億元補地價，以最高可建樓面約145,349方呎計，每方呎樓面地價約1829元。