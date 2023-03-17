moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

平買地後開低價 求貨如輪轉

【明報專訊】飛揚2期首批以折實均呎1.25萬元推出，除因首批個別單位景觀因素推低整體均呎外，一向貨如輪轉的長實，亦趁地價回落，今期採低價推盤策略，以求量套現為先。2018年底，長實（1113）及新地（0016）以逾17.31億元為飛揚地盤完成補地價，每方呎樓面地價4990元。4年過後，長實去年10月以46億元投得鄰近飛揚的青山公路住宅地，每呎樓面地價僅約3520元，較飛揚地盤每呎樓面補價低近三成。

1期9個月僅沽238伙

此外，飛揚1期去年6月推出首批80伙，當時正值第五波疫情大爆發後，市場亦受美國加息潮影響，首批折實均呎逾1.5萬元，卻遠高於同區2020年OMA BY THE SEA首批折實均呎約1.25萬元約兩成，令1期銷情慢熱，至今僅售出238伙或約六成單位，套現約13億元。同期，新地屯門兆康NOVO LAND去年7月首度登場，首批折實均呎13,188元，較飛揚1期低逾一成，成功搶吸購買力。新地其後以相若價錢連推3期，8個月間連沽2238伙，佔3期單位總數2353伙約95%，套現137億元。

長實執行董事趙國雄指，集團一向希望貨如輪轉，近期幸好購入了一至兩幅平價地，增強貨如輪轉信心。他又預計，今年全年樓價有10%上落，亦希望盡量保持這個幅度，因過大的樓價升幅對發展商買地沒有好處，故發展商都希望樓市可以平穩發展。

不過，通關後本港首季樓價已由低谷明顯反彈。戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明稱，各類型樓價首季已見明顯升幅，個別屋苑更現「小V形反彈」，當中代表細價盤市場的沙田第一城呎價按季攀升20%；而代表中價市場的太古城按季亦錄得11.3%的明顯升幅。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款