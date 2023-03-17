瑜一1B最快明加推 4房擬招標

KOKO MARE上樓書 310呎起

另會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS 3B期KOKO MARE，昨日已上載樓書，項目提供444伙，標準單位實用310至529方呎，包括60個1房及350個2房戶，其餘為特色戶，最大一伙實用1078方呎，連740方呎天台及171方呎平台，屬3房戶型。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目預計下周開價，首批將不少於90伙，由於大部分單位實用均在500方呎以下，估計定價將介乎600萬至900萬元，並將與銀行洽談該盤買家的按揭安排。他指，KOKO ROSSO約一成半買家屬「新港人」，料KOKO MARE的「新港人」買家比例亦將相若。另星星地產（1560）元朗雨後，明日首輪開售143伙，昨晚截止收票，共錄908票，超額逾5.3倍。

另去年底開始收樓的路勁（1098）、港鐵（0066）旗下黃竹坑港島南岸晉環，消息指發展商近日把約7個已售單位重新放售，即涉撻訂或取消交易，其中包括由「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君（現名呂姵霖）所購的其中一伙。路勁地產集團銷售及市場推廣副總監陳健聰回應本報時稱，項目暫未錄得撻訂或取消交易，若有相關個案，將會上載至成交紀錄冊，目前暫未有進一步公布。

[香港地產]