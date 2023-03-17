moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽

【明報專訊】遭債權人入稟呈請清盤的連鎖麵包蛋糕店凱施餅店，市場消息指，再有債權人出售凱施餅店持有的商舖，其中西區堅尼地城卑路乍街聯友新樓地下A舖，面積約1000方呎，以5000萬元售出，呎價5萬元，商舖以交吉出售。凱施餅店2009年3月以1368萬元買入，帳面升值3632萬元或約2.7倍。至於位於荔枝角美孚新邨2期吉利徑1至21號地下48B號舖，面積約400方呎，以1900萬元售出，呎價4.75萬元。凱施餅店2012年以1900萬元購入，即11年物業帳面價並無升跌。

晨曦會899萬購九龍灣工廈

此外，提供福音戒毒的香港晨曦會趁樓市氣氛轉好「換貨」，該會日前以6200萬元放售現有深水埗鴨寮街、5000方呎的總辦事處之際，同步亦以899萬元購入九龍灣工廈，料為出售總辦事處作部署。資料顯示，九龍灣宏照道工廈寶隆中心8樓14室，面積1798方呎，本月初以899萬元易手，呎價5000元，登記買家為香港晨曦會有限公司。原業主1989年9月199.8萬元購入，持貨33年帳面獲利699.2萬元。另由施羅德基金持有的荃灣有線電視大樓車位，首批10個車位全數沽清，套現2120萬元。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，基金趁勢加碼推出餘貨21個車位。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款