凱施餅店西區美孚兩舖共6900萬沽

【明報專訊】遭債權人入稟呈請清盤的連鎖麵包蛋糕店凱施餅店，市場消息指，再有債權人出售凱施餅店持有的商舖，其中西區堅尼地城卑路乍街聯友新樓地下A舖，面積約1000方呎，以5000萬元售出，呎價5萬元，商舖以交吉出售。凱施餅店2009年3月以1368萬元買入，帳面升值3632萬元或約2.7倍。至於位於荔枝角美孚新邨2期吉利徑1至21號地下48B號舖，面積約400方呎，以1900萬元售出，呎價4.75萬元。凱施餅店2012年以1900萬元購入，即11年物業帳面價並無升跌。
此外，提供福音戒毒的香港晨曦會趁樓市氣氛轉好「換貨」，該會日前以6200萬元放售現有深水埗鴨寮街、5000方呎的總辦事處之際，同步亦以899萬元購入九龍灣工廈，料為出售總辦事處作部署。資料顯示，九龍灣宏照道工廈寶隆中心8樓14室，面積1798方呎，本月初以899萬元易手，呎價5000元，登記買家為香港晨曦會有限公司。原業主1989年9月199.8萬元購入，持貨33年帳面獲利699.2萬元。另由施羅德基金持有的荃灣有線電視大樓車位，首批10個車位全數沽清，套現2120萬元。中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，基金趁勢加碼推出餘貨21個車位。