尖沙嘴共居215呎月租2.15萬入場

呎租百元起 月租包水電Wi-Fi等

Hines大中華區資深執行董事兼國家負責人Claire Cormier Thielke表示，有感於大中華區各地的共居需求不斷增加，與共居營運商Dash Living合作管理，旨在為年輕專業人士提供創新的共居租住服務，Dash Living on Prat是基金首個在港的投資項目，因港人工時長，且面對住屋租金高昂等問題，而共居物業正好能迎合他們的住屋需要。

Dash Living 創辦人李灝庭表示，因各類資產類別價格有別，借助集團的共享資源和科技主導的管理模式來，以協助資產價值，包括共居的物業。

資料顯示，Dash Living on Prat位於尖沙嘴寶勒巷21號，前身為晉逸精品酒店尖沙咀，鄰近港鐵尖東站，地盤面積約6000方呎，總樓面約7萬方呎，設158間酒店客房，由Hines泛亞基金Hines Asia Property Partners與香港房地產暨科技公司MindWorks Properties在2021年合資向帝邦購入，據悉購入價約9.8億元，以客房計，每個房間售價620萬元。

前身為晉逸精品酒店涉158間房

事實上，本港爆發疫情後，2020年起封關，訪港旅客數目大減，不少酒店亦未能捱過寒冬，出售全幢酒店，除獲外資基金垂青外，亦獲共居營運商洽詢，部分收購酒店作發展，如另一共居品牌WEAVE LIVING，去年先後兩次在港收購物業，其中去年4月以13.75億元購入九龍珀麗酒店最矚目。