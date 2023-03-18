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回流客788萬購天鑽3房蝕讓貨

【明報專訊】近期再錄回流港人入市港樓個案，美聯分行高級營業經理彭曉君表示，大埔天鑽16座低層E室，實用629方呎，3房間隔，以788萬元成交，實呎12,528元，買家為海外回流客。原業主為投資客，2019年2月約821萬元一手購入，持貨約4年，帳面虧蝕33萬元或約4%。

濱景2房移民盤629萬沽 26年賺九成

另外，中原地產分行區域營業經理敖國偉表示，沙田濱景花園4座低層F室，實用546方呎，2房間隔，放盤時叫價約670萬元，因業主移民願提供較大議價空間，終以628.8萬元沽出，實呎11,516元，減價約41.2萬元或6.1%。買家為用家，原業主1997年335萬元買入，持貨約26年，帳面獲利293.8萬元或約88%。

匯璽1房823萬沽 4年實蝕5%

二手樓市交投活躍，南昌站上蓋屋苑匯璽錄得新近成交，利嘉閣聯席董事徐錦榮表示，南昌站匯璽6座中層H室，實用378方呎，1房間隔，望山景，原叫價850萬元，最後以823萬元成交，實呎21,772元，累減27萬或約3.1%。

上述單位原業主2019年822.8萬元一手購入，持貨約4年，帳面平手離場，料連使費計實蝕逾43萬元或5%。

另外，中原豪宅分行經理黃新利表示，在股市波動下，市場上部分資金或轉至樓市避險，西環寶翠園6座高層H室單位，實用1141方呎，3房1套間隔及工人房，享維港海景，以3098萬元易手，實呎27,152元。買家屬用家，原業主於2007年1430萬元買入，持貨約16年，帳面獲利1668萬元或1.2倍。

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