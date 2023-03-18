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羅守輝8380萬沽赫德道舖 4年實蝕兩成

【明報專訊】資深投資者、本港老牌發展商裕泰興家族成員羅守輝及相關人士，沽貨行動持續，上月下旬沽出尖沙嘴赫德道巨舖，惟持貨4年需蝕讓離場。資料顯示，羅守輝沽出位於尖沙嘴赫德道1至3號利威商業大廈地下6號舖連1樓，地舖面積501方呎，1樓面積4067方呎，整個商舖面積共4568方呎，成交價8380萬元，即呎價1.83萬元。

據悉，商舖現租予中菜館，月租約25萬元，即買家可享租金回報3.6厘。原業主2018年12月以9000萬元買入該舖，帳面蝕讓620萬元或7%，若連使費計，實際蝕讓金額逾1558萬元或19%。

亮碧思黃樹雄7480萬沽夏愨大廈兩伙

另有投資者沽售商廈，資料顯示，由亮碧思集團總裁黃樹雄持有的灣仔夏愨大廈706至707室，面積約4415方呎，本月初以7480萬元易手，呎價1.69萬元。黃氏2012年8月以6100萬元購入上述兩伙，持貨逾10年，帳面獲利1380萬元或近23%。

此外，葵涌大連排道商廈K83亦錄蝕讓個案，市場消息表示，低層01及02室，面積2666方呎，最新以2870萬元易手，呎價約1.07萬元。據悉，原業主於2019年6月以3132.55萬元購入上述兩伙，持貨快將4年，帳面蝕讓262.55萬元或8%。

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