瑜一1B飛揚2期周末兩日加推266伙 兩盤首批連加推共404伙 最快周末開售

明報記者 容婌維

瑜一第1B期繼上周三公布首批50伙價單後，至昨日首度加推2號價單共62伙，折實均呎26,398元，較首批24,838元高約6%。華懋銷售總監封海倫表示，今批單位屬原價加推，整體呎價有所上升，主要由於今批涉及不少中高層單位，可望東九龍方向海景。她續指，首兩張價單已盡推今期10伙1房戶，未來將視乎市場反應，有機會短期內再度加推單位應市。

瑜一1B三日收4500票 超額39倍

項目自上周五起接受認購登記，截至昨晚約7時，已累收約4500票，以首兩張價單共112伙計，超額近39倍。封又透露，收到不少關於特色戶的查詢，計劃下張價單推出特色戶型，而項目最大的4伙4房特色戶則安排稍後招標。

瑜一1B期2號價單涵蓋62伙，實用面積由336至941方呎，涵蓋4伙1房戶、41伙2房戶、及17伙3房戶，價單定價由961.4萬至3164.9萬元，價單呎價由27,118元至34,295元，最高折扣維持15%，折實售價由約817.19萬至約2690.16萬元，折實實呎23,050元至29,151元。

至於飛揚2期，昨日第二度加推109伙單位，折實均呎12,977元，較上一張價單高約2.6%，惟撇除景觀及樓層因素，屬原價加推。發展商上周四至今先後公布共3張價單，涉及292伙，佔今期單位總數400伙共73%。

飛揚2期或盡推400伙

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，最快本周初將加推餘下單位及公布銷售安排，很大機會周末盡推400伙。

長實執行董事趙國雄昨日亦現身飛揚2期展銷廳，他稱，現時整體樓市氣氛好，市場普遍接受項目定價，買家踴躍入市，收票情况亦理想。市場消息指，項目約兩日內累收逾2000票，以3張價單共292伙計，超額近6倍。

飛揚2期最新加推的3號價單包括74伙1房戶，20伙2房戶及15伙3房戶，價單定價372.4萬至1101.1萬元，價單呎價13,227至16,684元，發展商維持最高15%（1房及2房戶）及17%（3房戶）折扣，折實價由316.5萬元至913.9萬元，折實實呎11,244元至14,181元。