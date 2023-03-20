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本月暫1340宗一手成交 超上月五成

【明報專訊】本月多個大型新盤展開大型銷售搶吸購買力，新盤成交量早於月初已創去年8月後、約7個月新高，惟發展商未有減慢推盤步伐，本月連續3個周末均有大型售樓活動，帶動新盤成交增至近1340宗，較上月全月約906宗多近五成。

連同星星地產（1560）元朗雨後首輪上周六沽出的111伙，本周末兩天新盤市場共錄約150宗成交（見表），與新地（0016）屯門NOVO LAND 2B期作第三輪銷售前周末比較，按周則下跌約三成。

過去周末新盤市場再沽約150伙

昨日市場以餘貨交主導，恒地（0012）大角嘴利奧坊系列單日連沽5伙，單日套現逾3205.6萬元。售出的5伙單位分別來自利奧坊．凱岸及利奧坊．壹隅，實用面積209至308方呎，成交價由488.04萬至766.38萬元，實呎22,598元至24,883元。

另外，恒地同系的港島堅道CAINE HILL亦售出17樓A室，實用面積289方呎1房間隔，成交價880.46萬元，實呎30,466元。

九龍區方面，由VMS鼎珮集團持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，昨日招標售出東翼15樓F室，實用面積517方呎2房間隔，成交價1204萬元，實呎23,288元。睿峰周末兩日連沽2伙，套現逾2218萬元。

會德豐藍田KOKO MARE 部署本周上載樓書及開價前，同系的KOKO HILLS 昨日錄得1宗成交，售出5座1樓B室，實用面積519方呎，2房連獨立廚房戶型，成交價1056.5萬元、實呎20,356元。

另外，五礦地產（0230）旗下油塘蔚藍東岸昨日售出5座26樓B室，實用面積512方呎，2房間隔，成交價1092.76萬元，實呎21,347元。項目本月至今已累售3伙，單月套現約4204萬元。

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