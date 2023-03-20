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十大屋苑周末11宗成交 連續兩周橫行

【明報專訊】多個新盤推出，加上二手業主叫價回升，令二手交投未能進一步突破。中原與美聯統計均顯示，十大屋苑周末錄11宗成交，與上周末10宗相若，即連續兩個周末橫行，而周末零成交屋苑亦維持3個，包括鴨脷洲海怡半島、沙田第一城及藍田麗港城。值得留意，十大屋苑已連續13個周末企穩雙位數水平，而其中紅磡黃埔花園周末成交量最多，共佔5宗。

黃埔花園佔5宗 周末交投最旺

中原地產黃埔站副分區營業經理王子健表示，黃埔花園本周末交投暢旺，錄得5宗成交，按周反彈1.5倍，包括2期6座低層H室，實用面積466方呎，2房間隔，成交價660萬元，實呎14,163元。原業主2010年10月368萬元購入，帳面獲利292萬元或79%。黃埔花園本月累積成交量24宗，平均實呎按月回升3.8%，最新報14,831元。

至於鰂魚涌太古城周末則僅錄1宗成交。美聯分行區域經理吳肇基表示，太古城本月暫錄12宗市場成交，周末錄得的一宗成交位於銀柏閣中高層C室，實用面積897方呎，3房1套間隔，以1560萬元市價成交，實呎17,391元，原業主1992年9月以約250萬元購入，帳面大幅獲利約1310萬元或逾5倍。

太古城3房逾30年帳升1310萬

荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月至今暫錄約26宗成交，剛達上月全月約51宗的一半，平均實呎11,257元。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨3期吉利徑6號高層D室，實用面積670方呎，3房間隔，以800萬元易手，實呎11,940元，屬市價水平。原業主2019年3月以910萬元購入，持貨4年，帳蝕110萬元或約12%；若連使費計，原業主料需實蝕逾161萬元或約18%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月多個新盤連接登場，而且屢創佳績，銷情熾熱，令二手交投明顯受壓，昨日元朗新盤首輪推售亦沽出逾百伙，搶去市場大批購買力，令二手交投放慢，短期內仍有多個新盤醞釀推售，分佈於港九新界，相信二手放盤做價要有一定競爭力，才能吸引買家入市。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，樓市持續升温，日前人民銀行宣布降準，而美國本月加息的預期降温等因素均有利買家入市。

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