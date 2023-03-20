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Wetland 2房額印鬆綁 3年升近一成

【明報專訊】雖然近月多個新界西北新盤開售，但區內仍有半新盤錄得額印鬆綁貨二手成交。中原副分區營業經理杜官賜表示，天水圍Wetland Seasons Park首錄額印鬆綁二手成交，位於21座中層B1室，實用面積425方呎，2房間隔、附企理裝修，以586萬元易手，實呎13,788元。原業主2020年1月538.33萬元一手購入，持貨滿3年、額印鬆綁後轉手，帳面獲利47.67萬元或約9%。

63 Pokfulam 1房半

5年二手罕見獲利

此外，過去屢錄二手蝕讓的西營盤63 Pokfulam，罕錄二手微利成交個案。中原豪宅高級分區經理胡洛勇表示，63 Pokfulam 1座低層F室，實用面積306方呎，1房及儲物房間隔（俗稱1房半），望街景。以878萬元易手，實呎28,693元。原業主2018年802萬元買入，持貨約5年，帳面獲利76萬元或9%。若連使費計，料微利離場。

中原分行區域營業董事黎宗文表示，樓齡逾30年的沙田新城市廣場，本月暫錄約兩宗成交。屋苑最新成交位於4座高層B室，實用面積583方呎，2房間隔，以940萬元易手，實呎16,123元。買家為用家，原業主於2011年以590萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利約350萬元或近六成。翻查資料，新城市廣場2房2021年曾高見千萬元水平。

新城市廣場2房940萬沽

逼近高峰價

市場上再有新居屋業主沽貨勁賺離場。中原地產分行經理陳德孝表示，天水圍屏欣苑B座中層25室，實用面積448方呎，2房間隔，最新以485萬元未補價易手，實呎10,826元。買家為白居二客，原業主2018年10月以231.73萬元向房委會一手購入，持貨逾4年，帳面獲利253.27萬元或近1.1倍。

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