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御龍山價量齊升 均呎見1.8萬

【明報專訊】本港和內地全面通關效應帶動下，新界多個大型屋苑均錄得成交；毗鄰港鐵火炭站的全新樓盤星凱‧堤岸，近期一手成交保持活躍之際，同區指標屋苑御龍山，3月上半個月亦錄得約4宗二手成交，比2月全月錄約2宗增加一倍；御龍山目前平均實呎為1.8萬元，相對2月平均實呎1.69萬元亦上升逾6%，可謂價量齊升。

3月份二手樓市氣氛保持活躍，而且不乏新香港人入市。美聯助理聯席董事廖粕光表示，御龍山第9座高層A室新近易手，屬實用1845方呎4房雙套戶、望沙田馬場景，獲來港滿7年的新香港人買家購入，成交價3878萬元，實呎21019元。

資料顯示，屋苑同類單位，於2021年初以相若價錢、3840萬元連租約成交；而上述單位原業主2017年以3700萬元購入，帳面賺178萬元或近5%，但如扣除稅項及佣金等開支，估計有機會實蝕約62萬元或約2%。

新香港人斥3878萬 購馬場景4房

另中原副分區營業經理周家傑表示，御龍山第6座中層C室，實用696方呎3房連套房間隔、望山景，原業主開價約1210萬元，議價後以1192萬元沽出，實呎17126元，即減價18萬元或1.5%，新買家為外區用家；原業主2008年以617萬元一手購入，帳面賺575萬元或93%。

此外，馬鞍山銀湖．天峰3月上半個月，亦錄約3宗二手成交，中原資深區域營業經理胡耀祖稱，銀湖．天峰新錄第6座低層B室易手，實用1856方呎4房雙套間隔，原業主開價約2450萬元，議價後減30萬元或1%後，以2420萬元易手，實呎13039元，新買家為用家；原業主2010年以1607萬元購入，帳面賺約813萬元或51%。

凱帆軒2房798萬易手 20年帳賺3.5倍

另一方面，香港置業區域營業董事蘇國榮表示，奧運站凱帆軒第1座低層G室，實用448方呎2房間隔、望海景，原業主以約850萬元放盤約半年，吸引外區客洽詢，議價後減價約52萬元或6%，以798萬元易手，實呎17813元，低市價約5%，新買家為上車客；不過，原業主於2003年4月以約176.4萬元購入，帳面賺逾621萬元或3.5倍。

至於租務方面，利嘉閣聯席董事李啟昌表示，西九四小龍之一荔枝角泓景臺，新錄第3座高層A室租賃成交，屬實用502方呎2房戶、望園景，新近以1.85萬元獲承租，實用呎租約37元；以業主2017年以約810萬元購入價計，享租金回報率約2.7厘。

明報記者

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