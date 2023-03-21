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尖沙嘴1881地舖租值一年瀉逾半 4年累跌八成 業界料通關後谷底反彈

【明報專訊】去年第五波疫情大爆發，加上本港遲遲未通關，商舖租金持續下跌，核心區舖位尤甚。據差餉物業估價署最新資料，尖沙嘴1881 HERITAGE一個由美國珠寶品牌Tiffany & Co.棄租後丟空逾3年的舖位，來年度應課差餉租值跌至2148萬元，除按年跌逾五成外，更較2019年社會運動前高位累跌約八成。由於有關數字主要反映去年第四季舖位市况，業界料通關後有關數字勢將從谷底大幅反彈。

明報記者 甘潔瑩、林尚民

上述舖位為1881 HERITAGE地下8號舖，據差估署資料顯示，該舖來年度應課差餉租值2148萬元，較本年度4368萬元，按年跌50.8%。值得留意，該舖租值高峰期為2019/20年度，當時高達1.0536億元，及後接連出現社會運動及新冠疫情，舖位租值連續4個年度下跌，累積跌幅79.6%，而來年度跌幅亦是歷年最大。

Tiffany & Co.棄租後丟吉

資料顯示，1881 HERITAGE於2009年開幕，Tiffany & Co.租用該3900方呎的商舖作本港旗艦店，2020年Tiffany & Co.放棄3年優先續租權而結束營業，舖位一直丟空至今，而事實上，據商場網頁資料，商場地舖部分目前仍有多個舖位待租。至於同區其他商場，租值同錄跌幅，如海港城地下及1樓G116至118號舖，最新租值約1.33億元，較2022/23年度下跌約15%。

至於曾被喻為全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，商舖租值全線下挫，按年跌幅由約20%至近40%，由英皇（0163）持有的羅素街20號地舖，面向時代廣場，面積1000方呎，最新租值僅300萬元，較本年度租值486萬元跌38%，是連續第5年度錄得跌幅。該舖2018/19年度租值曾高見1248萬元，即來年度租值5年間蒸發75%。同一條街2000年廣場地下至3樓逾1.5萬方呎巨舖，過去曾由意大利高級品牌PRADA以月租900萬元租用，來年度租值為2606.4萬元，較本年度3468萬元跌近25%，並較2019/20年度高峰期7200萬元回落4593.6萬元或64%。

上水藥房街租值年跌兩成

民生區舖位租值跌幅相對溫和，上水新康街、龍琛路、新豐路一帶的商舖租值續跌，跌幅由近10%至逾20%不等。如現由連鎖個人護理店租用有「藥房街」之稱的新康街96號地舖，最新租值為174萬元，較去年租值220.8萬元，按年跌21%，該舖亦是連續3個年度錄得下跌，累跌40%。

中原（工商舖）董事總經理潘志明指，最新租值主要反映去年第四季市况，由於當時仍未有通關消息，故以遊客為主要對象的核心消費區，租值跌幅較大。他相信，有關數字經已見底，通關後來港遊客人數已明顯增加，名店、食肆均現人龍，近月舖位租務市場亦見活躍，特別是藥妝等以旅客為主的店舖，相信不少業主會逐步加租，故來年差餉租值將現升幅，並預計以核心區升幅較大，估計可升約一至兩成。

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