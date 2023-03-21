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「四叔」山頂屋租值跌9% 仍膺全港最貴租值豪宅

【明報專訊】第五波疫情爆發，加上美國加息潮下，去年本港樓價顯著下調，拖累租金亦見調整，一眾富豪名下超級豪宅，來年度應課差餉租值亦受影響，其中恒地（0012）創辦人、「四叔」李兆基家族持有自住的山頂白加道35號「皇宮屋」，雖然以逾2418萬元繼續蟬聯全港豪宅「租值王」，但其租值按年度則跌近9%。

據差餉物業估價署資料，共設3幢洋房及16個車位的白加道35號，自2020/21年度首次有租值紀錄後，一直維持在2646.24萬元水平，連續3年不變，但面對樓市調整，該物業2023/24年度應課差餉租值為2418.24萬元，按年下跌8.62%，但仍為全港最高租值豪宅物業。

李澤楷「紅木屋」租值逆市升3%

由湖北首富梁亮勝持有、過去多次成為「租值王」的淺水灣道89號大屋，新一年度應課差餉租值為1205.4萬元，按年度下跌4.7%，並較2019/20年度高位1349萬元累跌逾一成。至於2022/23年度已「爬頭」成為最高租值單一豪宅、由騰訊（0700）主席馬化騰持有的大浪灣道13號，來年度租值維持1281萬元不變，蟬聯最高租值單一豪宅。反觀，長和系李嘉誠家族旗下 物業，來年度應課差餉租值不跌或上升，如李澤楷所持的石澳大浪灣道12號「紅木屋」，來年度應課差餉租值為613.56萬元，按年升3%。

姜濤維壹單位租值按年跌3%

分層豪宅方面，「舖王」大鴻輝主席梁紹鴻、「四太」梁安琪兩名女兒何超盈及何超欣所持的山頂MOUNT NICHOLSON分層單位，新一年度租值同跌約7%，其中梁紹鴻持有的兩個極高層A、B室，來年度租值合共1166.64萬元，較2022/23年度的1212.48萬元下跌逾7%。反觀，同屋苑1、2號大屋，來年度應課差餉租值維持不變，分別為813.18萬及658.38萬元。

至於人氣男團MIRROR成員姜濤，今年初以1800萬元購入的西環維壹一個實用662方呎中層C室，2房間隔，來年度應課差餉租值為34.62萬元，按年度下跌2.94%，折合每月即約2.885萬元，實用呎租約43.5元。不過，有關應課差餉租值是以2022年10月租金水平作評定，即為姜濤購入單位前的市况，亦未反映近月通關、樓市回暖的因素。

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