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雨後加推93伙 周五次輪賣97伙

【明報專訊】市况轉旺，中小型發展商亦乘勝追擊加推單位。星星地產（1560）元朗新盤雨後，在剛過去周末首輪售出112伙後，昨晚突擊加推4號價單共93伙，折實均呎15,694元，發展商指，撇除樓層及景觀因素，今批單位屬原價加推。

價單4號涵蓋7伙開放式戶、57伙1房戶，以及29伙2房戶，實用面積由252至475方呎，發展商提供最高6%折扣，折實價由412.22萬至776.41萬元，折實實呎13,766至17,850元。發展商同日公布銷售安排2號，落實本周五次輪推售97伙，折實412.22萬元起，次輪將於周四晚上8時截票。

飛揚2期最快周六「曬冷」售400伙

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚2期，過去周末連環加推204伙，累計推出292伙，佔今期單位總數400伙的73%。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，預計今日加推餘下單位及公布銷售安排，最快本周六盡推今期400伙作首輪銷售。楊續指，項目自上周五開放示範單位後，至今累錄約1.8萬人次參觀，而入票客中約65%來自新界區、25%來自九龍區、餘下的10%則為港島客，以年輕人為主，料投資客佔約三成。

至於由華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一第1B期，亦將於今日公布最新銷售部署。市場估計，項目最快今日公布本周六作首輪開售。換言之，飛揚2期及瑜一1B期有機會同日展開首輪銷售，料新盤戰一觸即發。

另外，新地（0016）旗下、已屆現樓的屯門御海灣1期錄特色戶成交。成交紀錄冊顯示，項目昨日售出2座28樓C室，實用437方呎2房間隔，另連362方呎天台，成交價862.3萬元、呎價19,732元。

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