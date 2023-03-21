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韓國人沽映灣園回國 8年帳賺兩球

【明報專訊】過去一直有不少海外客居住的東涌區，市場新近錄得韓國人沽出區內物業回國個案。中原分區營業經理吳家威表示，東涌映灣園11座中層B室，實用748方呎，3房1套間隔，望海景，以840萬元沽出，實呎11,230元。吳續指，買家為區內業主，購入上址予家人居住。原業主為韓國人，2015年5月以638萬元購入單位自住，現賣樓回國，帳面獲利202萬元或32%。

內地客1.43萬租帝峯．皇殿開放式

中港通關吸引不少專才來港，租賃市場同樣受惠，香港置業高級聯席董事林軒霆表示，奧運站帝峯．皇殿新錄租務成交，該單位為第6座中層E室，實用約300方呎，開放式間隔，向南望樓景，租客為內地人士，以月租1.43萬承租，實用呎租約47.7元，屬市價水平。業主2012年10月530萬元購入，租務回報約3.2厘。

此外，去年第四季兩房曾一度低見500多萬元的藍田麗港城，新錄兩房單位成交價重上700萬元大關。中原分區營業經理洪金興表示，麗港城13座中層G室，實用517方呎，兩房間隔，獲用家以713萬元承接，實呎13,791元。原業主於1993年8月以268萬元買入，持貨快將30年，帳面獲利445萬元或逾1.6倍。洪又指，近期樓價回升，業主叫價亦轉趨強硬，議價空間收窄，二手交投逐步放緩，麗港城本月至今暫錄11宗成交，較上月同期17宗略為放緩，平均實呎則微升至13,038元水平。

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