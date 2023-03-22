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天璽4房連車位1.42億沽 實呎9萬破頂

【明報專訊】一手豪宅餘貨連錄高價成交，新地（0016）九龍站天璽一個極高層4房雙套單位，以約1.42億元連車位售出，呎價於約1個多月內兩度破頂，料為九龍一手標準單位新高。

上述單位為天璽天鑽璽88樓A室，實用面積1,574方呎，4房雙套間隔，屬標準戶型，連1個車位昨日以約1.42億元招標售出，實呎90,188元，創項目成交呎價新高。據成交紀錄冊資料，買家選用180天付款期。項目對上一宗同類成交，於上月14日錄得，當時同面積的天鑽璽87樓A室，連1個車位以約1.32億元售出，實呎8.38萬元，當時呎價已創項目新高，換言之，該盤約1個月內呎價兩度破頂，最新紀錄較1個月前高約8%。

柏蔚山複式售1.25億 實呎5萬

另新世界（0017）北角柏蔚山昨日亦招標售出1伙頂層複式戶，為3座33及35樓A室，實用2502方呎，屬4房4套間隔，享維港海景，成交價達1.25億元，實呎5萬元。項目所有分層單位已全數沽清，全盤僅餘最後1伙複式大宅可供發售。項目由開售至今，累售610伙，套現約160億元。

此外，會德豐地產啟德MONACO獲新香港人連購2伙，共涉逾3763萬元，其中2A座20樓B室，實用678方呎，3房間隔，成交價1805.9萬元，實呎26,636元，同面積、間隔的2A座33樓B室，連家俬單位，則以1957.6萬元售出，實呎28,873元。

[香港地產]

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