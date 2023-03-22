moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

仲量聯行：甲廈4個月來首錄正吸納量

【明報專訊】通關後工商舖市况轉佳，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告表示，本港甲級商廈市場連續3個月錄得淨負吸納量後，上月再錄得正吸納量（見圖），涉約1.69萬方呎正吸納量。新租賃成交個案中，以德勤租用新地（0016）觀塘The Millennity兩層樓面較矚目，涉約3.88萬方呎。據悉，德勤以呎租約28元承租，即月租約108.64萬元。

據仲量聯行資料顯示，去年11月甲廈再度錄負吸納量，達4.44萬方呎，同年12月負吸納量更升至11.69萬方呎。隨着港府去年底起放寬防疫限制，帶動寫字樓租賃查詢及睇樓活動趨增，今年1月寫字樓吸納量為負1.69萬方呎，上月亦是近4個月再錄正吸納量。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，截至上月底，商廈空置率為12.3%，主要是帝國集團旗下黃竹坑甲廈S22落成所致。他指，寫字樓租賃市場持續改善，有不少保險及金融機構查詢，另亦有企業物色新寫字樓，有助吸納新供應。據報告資料，上月整體租金按月下跌0.7%。主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌0.8%和1.2%，尖沙嘴租金則保持平穩。

曹光彪家族2.5億入市南商金融中心

商舖市場方面，受惠於跨境旅客逐漸恢復，1月零售業總銷貨額按年升7%，零售類別中，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別銷貨額升幅達23.1%。仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，今年1月入境人數上升至近50萬人次，較去年12月約16萬人次增加2.1倍，上月份旅客人數預計將進一步回升。

另新世界（0017）旗下長沙灣南商金融創新中心，通關後項目最大宗入市個案的買家終曝光。項目以逾2.522億元售出27樓約半層樓面連5個車位，登記買家為Park Mansion Hong Kong Limited，董事包括曹其鏞及曹惠婷，為已故港龍航空創辦人之一、「毛紡大王」曹光彪長子及孫女。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款