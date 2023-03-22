仲量聯行：甲廈4個月來首錄正吸納量

據仲量聯行資料顯示，去年11月甲廈再度錄負吸納量，達4.44萬方呎，同年12月負吸納量更升至11.69萬方呎。隨着港府去年底起放寬防疫限制，帶動寫字樓租賃查詢及睇樓活動趨增，今年1月寫字樓吸納量為負1.69萬方呎，上月亦是近4個月再錄正吸納量。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，截至上月底，商廈空置率為12.3%，主要是帝國集團旗下黃竹坑甲廈S22落成所致。他指，寫字樓租賃市場持續改善，有不少保險及金融機構查詢，另亦有企業物色新寫字樓，有助吸納新供應。據報告資料，上月整體租金按月下跌0.7%。主要分區市場中，中環和灣仔/銅鑼灣租金分別下跌0.8%和1.2%，尖沙嘴租金則保持平穩。

曹光彪家族2.5億入市南商金融中心

商舖市場方面，受惠於跨境旅客逐漸恢復，1月零售業總銷貨額按年升7%，零售類別中，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物類別銷貨額升幅達23.1%。仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示，今年1月入境人數上升至近50萬人次，較去年12月約16萬人次增加2.1倍，上月份旅客人數預計將進一步回升。

另新世界（0017）旗下長沙灣南商金融創新中心，通關後項目最大宗入市個案的買家終曝光。項目以逾2.522億元售出27樓約半層樓面連5個車位，登記買家為Park Mansion Hong Kong Limited，董事包括曹其鏞及曹惠婷，為已故港龍航空創辦人之一、「毛紡大王」曹光彪長子及孫女。

[香港地產]