壹號雲頂相連戶賣3930萬 4年新高

天晉3A期特色戶2800萬易手

原業主2009年以1245萬元購入A室、1235萬元購入B室，其後再以共約150萬元購入2個車位，總購入價為約2630萬元，帳面獲利1300萬元或49%。另外，區內代理指，沙田翠湖花園A座中層3室，實用1112方呎，3房1套間隔，享城門河景，以1580萬元連車位易手，實呎14,209元，追平屋苑最高成交價紀錄。屋苑過去曾有2個單位以1580萬元易手，均屬上述同類1112方呎3房1套間隔。原業主2009年590萬元連車位購入，帳面升990萬元或約1.7倍。

香港置業首席分區董事劉浩勤指，將軍澳天晉3A期2A座頂層戶，實用1164方呎，連243方呎平台，4房1套連士多房及工人套房間隔，享部分海景，平台設按摩浴缸，屬屋苑樓王單位，以2800萬元售出，實呎24,055元。原業主2014年2212萬元購入，帳面獲利588萬元或27%。上述成交價為天晉3A期除洋房外，自2021年8月後21個月以來新高，當時5B座一個頂層實用1138方呎平台戶以2960萬元售出，實呎2.6萬元。

以往屢錄蝕讓的沙田九肚玖瓏山，中原分行經理霍栢雄表示，位於傲瓏閣1座中層B室，實用958方呎，3房1套間隔，以1133萬元沽出，實呎11,827元。原業主2014年1395萬元連車位購入，車位現時市值約330萬元，扣除車位後，帳面仍賺約68萬元或近5%，料連使費計則近平手離場。

[香港地產]