moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

報章內容

壹號雲頂相連戶賣3930萬 4年新高

【明報專訊】換樓市場未受新盤搶客影響，沙田及大圍區近日更連錄高價成交，其中，大圍壹號雲頂就錄得罕見相連戶成交。中原分區營業經理趙國華指，屋苑2座高層A室及B室，以3930萬元連2個車位易手，其中A室實用1164方呎，B室實用1165方呎，同屬原則3房雙套連士多房及工人套房間隔，單位已打通，其中一邊廚房改成開放式，現平均實呎16,874元，為屋苑自2019年4月有洋房以7000萬元易手後的最高成交價個案。

天晉3A期特色戶2800萬易手

原業主2009年以1245萬元購入A室、1235萬元購入B室，其後再以共約150萬元購入2個車位，總購入價為約2630萬元，帳面獲利1300萬元或49%。另外，區內代理指，沙田翠湖花園A座中層3室，實用1112方呎，3房1套間隔，享城門河景，以1580萬元連車位易手，實呎14,209元，追平屋苑最高成交價紀錄。屋苑過去曾有2個單位以1580萬元易手，均屬上述同類1112方呎3房1套間隔。原業主2009年590萬元連車位購入，帳面升990萬元或約1.7倍。

香港置業首席分區董事劉浩勤指，將軍澳天晉3A期2A座頂層戶，實用1164方呎，連243方呎平台，4房1套連士多房及工人套房間隔，享部分海景，平台設按摩浴缸，屬屋苑樓王單位，以2800萬元售出，實呎24,055元。原業主2014年2212萬元購入，帳面獲利588萬元或27%。上述成交價為天晉3A期除洋房外，自2021年8月後21個月以來新高，當時5B座一個頂層實用1138方呎平台戶以2960萬元售出，實呎2.6萬元。

以往屢錄蝕讓的沙田九肚玖瓏山，中原分行經理霍栢雄表示，位於傲瓏閣1座中層B室，實用958方呎，3房1套間隔，以1133萬元沽出，實呎11,827元。原業主2014年1395萬元連車位購入，車位現時市值約330萬元，扣除車位後，帳面仍賺約68萬元或近5%，料連使費計則近平手離場。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款