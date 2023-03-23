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瑜一飛揚 暫收逾1.1萬票

【明報專訊】兩大焦點新盤日前分別宣布周六「曬冷」賣樓，並將於日內先後截票，市場消息稱，兩盤合共累收逾1.1萬票，凍結約9億元市場資金。華懋與港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1B期，市傳暫收逾7000票，以首輪以價單發售179伙計，超額約38倍，以每張本票10萬元計，暫凍結逾7億元，今晚6時截票。

至於長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚2期，代理透露，暫收逾4000票，以周末全數400伙開售計，超額逾9倍，以每張本票5萬元計，暫凍結逾2億元，明日下午3時截票。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，目前收到的認購登記中，有意購入2房戶的票源佔整體約45%，而長實完成飛揚2期銷售後，下一個推售的樓盤將為油塘東源街項目。翻查資料，東源街項目合共提供886伙，將分期推出，第1期涉及228伙，已於去年10月申請預售，預計明年底落成。

雲端3房1976萬沽 破近1年悶局

上述兩大新盤「曬冷」後，會德豐藍田KOKO MARE將會接力登場，最快今日公布首批價單，有機會趕及本月底前推售。

新盤市場持續以餘貨成交主導，新地繼周二以實呎逾9萬元，售出九龍站天璽標準戶餘貨後，昨日再售出沙田九肚雲端標準戶，屬該盤去年5月後，近一年來首宗一手成交。成交紀錄冊顯示，售出單位為APEX 1座3樓D室，實用面積988方呎，3房1套連儲物房間隔，成交價1976萬元，實呎2萬元，買家採1個月成交期。

另外，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日亦招標售出6座17樓B室，實用784方呎，3房1套連儲物房間隔，成交價2446.98萬元，實呎31,211元，買家採540天成交期。

■有片睇

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