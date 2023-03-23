新盤搶客 元朗本月二手不足百宗

YOHO系列交投瀉逾半

中原副區域營業經理王勤學表示，近期樓市焦點落於新盤市場，吸走大量購買力，導致二手成交放緩，元朗本月累錄約90宗二手成交，較上月同期跌逾兩成，當中YOHO 系列屋苑合共錄得18宗成交，按月同期大跌54%。王又稱，其中YOHO Town 6座高層H室，實用面積422方呎，2房間隔，獲上車客以715萬元承接，實呎16,943元。原業主2003年12月149.7萬元一手購入，帳面獲利565.3萬元或約3.8倍。

將軍澳本月暫逾200宗跌逾兩成

此外，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳本月至今暫錄209宗二手成交，較上月同期274宗下跌24%，其中日出康城9期MARINI 3B座高層E室，實用面積379方呎，屬1房間隔，最新以645萬元易手，實呎17,018元。

上述單位原業主於2019年9月以595萬元一手買入，是次沽出帳面獲利50萬元或8%，料連使費後僅微賺離場。

皇上皇主席首置購九龍塘豪宅

不過，市場亦有買家追價入市。市場消息稱，紅磡海逸豪園9座中層C室，實用面積561方呎，2房間隔，享海景，以1138萬元成交，實呎20,285元。買家為外區客，見市區臨海戶放盤罕有，不惜連追三口價，最終買入作自用。原業主2010年3月560萬元買入，因移民離港而決定沽貨，帳面獲利578萬元或逾1倍。

另一方面，除新盤市場外，二手物業亦獲名人追捧。位於九龍塘歌和老街、樓齡約35年的樂古花園，一個實用面積1163方呎的高層C室，3房間隔，屬遺產貨，本月中以1950萬元連車位售出，為屋苑自2019年中、即近4年以來首宗二手買賣，實呎16,767元，買家以謝炳順（Tse Ping Shun David）作登記，與飲食集團皇上皇主席中、英名字相同，料為同一人。

謝炳順今次入市，只需付樓價3.75%印花稅，即以首置名義入市。原業主於1997年1050萬元購入，近年成為遺產貨，現物業升值900萬元或86%。